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РИА Новости

Орешкин анонсировал ряд изменений по повышению темпов экономического роста

Вчера, 22:15
2014
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин анонсировал после совещания по развитию экономики ряд ключевых изменений по повышению темпов экономического роста.
В среду премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание о достижении национальных целей развития РФ в экономике и жилищном секторе. Это совещание стало первым в серии подобных, посвященных достижению целей национального развития, которую планирует провести Медведев.
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"Важное совещание по вопросам развития экономики. Намечены 10 ключевых изменений по повышению темпов экономического роста. Подробности через несколько месяцев", - написал Орешкин на своей странице в Instagram.
Медведев, выступая ранее в среду на совещании, заявил, что правительству РФ необходимо предпринять дополнительные меры для ускорения роста экономики страны уже в этом году.
Согласно данным Росстата, рост российской экономики в первом квартале 2019 года составил 0,5%. По итогам 2018 года ВВП вырос на 2,3%, в том числе в четвертом квартале - на 2,7% в годовом выражении.
Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год составляет 1,3%. Вместе с тем Орешкин ранее в июне отмечал, что итоговые цифры могут оказаться лучше. По базовому прогнозу ведомство ожидает ускорение роста экономики до 2% в 2020 году и 3,1% в 2021 году.
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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