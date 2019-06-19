В Госдуму внесли проект по введению единого платежного документа за ЖКУ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Законопроект по введению единого платежного документа за коммунальные услуги внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в части 2, 15 и 16 статьи 155 Жилищного кодекса РФ.

"(Плата за жилье и коммунальные услуги вносится на основании) единых платежных документов (в том числе единых платежных документов в электронной форме), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива", - говорится в документе.

Авторы отмечают, что в настоящее время практически вся первичная информация поставщиков жилищно-коммунальных услуг, на основе которой сегодня начисляются платежи жителям, крайне противоречива и часто приводит к неправильным начислениям, а по информации Главного Государственного жилищного инспектора РФ в 2018 году до 60% обращений в жилищные инспекции субъектов связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за потребленные услуги.

При получении десяти платежных документов стоимость только выпуска и доставки потребителю платежных документов за один месяц может достигать 120 рублей, подчеркивают авторы инициативы.

"Наряду с этим, нередки случаи, при которых при данном положении дел мошенниками выставляются фальшивые платежные документы, что порождает практику "двойных платежек" и вводит в заблуждение потребителей жилищно-коммунальных услуг. Потребитель, не владеющий информацией об истинном положении дел, вынужден платить дважды, чтобы не стать должником, или не платит совсем, не желая быть обманутым", - сказано в пояснительной записке.