Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T21:51Z
https://ria.ru/20190619/1555717041.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1036x0_80_0_0_2d22b228e1b76573b22e0275edaca266.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли проект по введению единого платежного документа за ЖКУ

Вчера, 21:51
959
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Законопроект по введению единого платежного документа за коммунальные услуги внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в части 2, 15 и 16 статьи 155 Жилищного кодекса РФ.
Счетчики
5 февраля, 20:11
В "Единой России" призвали организовать централизованную поверку счетчиков
"(Плата за жилье и коммунальные услуги вносится на основании) единых платежных документов (в том числе единых платежных документов в электронной форме), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что в настоящее время практически вся первичная информация поставщиков жилищно-коммунальных услуг, на основе которой сегодня начисляются платежи жителям, крайне противоречива и часто приводит к неправильным начислениям, а по информации Главного Государственного жилищного инспектора РФ в 2018 году до 60% обращений в жилищные инспекции субъектов связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за потребленные услуги.
При получении десяти платежных документов стоимость только выпуска и доставки потребителю платежных документов за один месяц может достигать 120 рублей, подчеркивают авторы инициативы.
Здание Государственной Думы РФ
4 апреля, 13:58
Законопроект о неприменении касс при расчете за ЖКУ внесен в Госдуму
"Наряду с этим, нередки случаи, при которых при данном положении дел мошенниками выставляются фальшивые платежные документы, что порождает практику "двойных платежек" и вводит в заблуждение потребителей жилищно-коммунальных услуг. Потребитель, не владеющий информацией об истинном положении дел, вынужден платить дважды, чтобы не стать должником, или не платит совсем, не желая быть обманутым", - сказано в пояснительной записке.
По мнению авторов проекта, применение единого платежного документа снизит нагрузку на тарифы, повысит собираемость платежей за ЖКУ, снизит риски злоупотреблений и хищений средств за счёт повышения прозрачности расчётов, а также предоставит простой, удобный и понятный платежный документ в установленные законодательством сроки.
Что такое единый платежный документ и как его читать
13 сентября 2018, 11:39
Что такое единый платежный документ и как его читатьЧитать и писать нас учат в школе, а вот читать и расшифровывать платежку за ЖКУ многим приходится самостоятельно уже во взрослом состоянии. Сайт "РИА Недвижимость" подготовил шпаргалку для тех, кто хочет досконально разобраться, а что же означают все эти разделы, окошки и реквизиты.
17330111
Обсудить 1
ЖКХГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
След в небе после запуска ракеты с базы Ванденберг в США
В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа
РИА
Новости
Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс на сессии Россия – Финляндия в рамках ПМЭФ-2019
Чубайс рассказал анекдот в ответ на критику Лисина
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против организации "Русское финансовое общество"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества
Лента
новостей
На МКАД четыре человека пострадали в массовом ДТП
В МГИМО прокомментировали уход профессора Валерия Соловья
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Орешкин анонсировал ряд изменений по повышению темпов экономического роста
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Следствие по MH17 намерено установить личности экипажа "Бука"
Агитационный плакат партии Европейская солидарность на одной из улиц во Львове
На Украине выставили на торги картину с обнаженным Порошенко
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 не исключило, что целью подозреваемых был военный самолет
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский заявил, что "сойдет с ума" в здании президентской администрации
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал свое упоминание в докладе по MH17
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Венесуэла рассчитывает на помощь России в связи с санкциями
В ДНР раскритиковали выдвинутые Киевом условия снятия блокады Донбасса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
Лента новостейМолния