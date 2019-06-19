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РИА Новости

В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа

Вчера, 21:35
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© AFP 2019 / Robyn Beck След в небе после запуска ракеты с базы Ванденберг в США
След в небе после запуска ракеты с базы Ванденберг в США
© AFP 2019 / Robyn Beck
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Американская военно-промышленная компания из США Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты на прямоточном воздушно-реактивном двигателе, сообщила Aviation Week.
В представленном компанией дизайне ракета не имеет воздухозаборников, однако конструкторы, как отмечает издание, часто маскируют столь прорывные технологии. Компания-разработчик утверждает, что скорость ракеты составит около 5 Маха (в пять раз превышает скорость звука – Прим.ред.).
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"Это оружие являет собой фундаментальные изменения. Ничего подобного еще не существует", - заявил вице-президент Raytheon Том Бассинг.
В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали создавать ракету ARRW класса "воздух-поверхность". Параллельно США создают гиперзвуковую ракета HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.
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RaytheonСШАВ мире
Популярные комментарии
"Ничего подобного еще не существует" - вы это Кинжалу с Авангардом расскажите ))
19 июня, 21:54
Andrey Cos
5350102
А мы шапками закидаем, или китайцы нас
19 июня, 22:33
aanfusa83
2020125
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