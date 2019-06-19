В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа

След в небе после запуска ракеты с базы Ванденберг в США

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Американская военно-промышленная компания из США Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты на прямоточном воздушно-реактивном двигателе, сообщила Американская военно-промышленная компания из США Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты на прямоточном воздушно-реактивном двигателе, сообщила Aviation Week

В представленном компанией дизайне ракета не имеет воздухозаборников, однако конструкторы, как отмечает издание, часто маскируют столь прорывные технологии. Компания-разработчик утверждает, что скорость ракеты составит около 5 Маха (в пять раз превышает скорость звука – Прим.ред.).

"Это оружие являет собой фундаментальные изменения. Ничего подобного еще не существует", - заявил вице-президент Raytheon Том Бассинг.