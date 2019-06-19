В Сочи возбудили дело после ДТП, где погибли женщина и ребенок

СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на автобусной остановке в Сочи, в котором погибли женщина и ребенок и еще два человека пострадали, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

Уточняется, что около 16:30 в среду 35-летний местный житель ехал на автомобиле "Мицубиси" по автодороге Джубга-Сочи в сторону города Туапсе. В поселке Лазаревское в Сочи его автомобиль столкнулся с автомобилем "Нива". В результате отечественный автомобиль выехал на автобусную остановку "Санаторий Одиссея" и сбил четырех пешеходов.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое малолетних мальчиков были госпитализированы в медицинские учреждения, где один из детей спустя непродолжительное время скончался. Женщина и семилетний мальчик в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Полиция организовала проверку на месте ДТП. По данным министерства здравоохранения региона, пострадавших женщину и ребенка могут перевести для лечения в Краснодар, если потребуется.

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю по результатам проведенной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе Джубга–Сочи, в результате которого погибла женщина и малолетний мальчик, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.