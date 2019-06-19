Трое пострадавших в ДТП в Челябинской области находятся в реанимации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Трое пострадавших при столкновении бензовоза и автобуса на трассе М5 под Златоустом, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.
Столкновение автобуса, следовавшего из Златоуста в Челябинск, и бензовоза произошло вечером в среду на 1750-м километре федеральной автодороги М5 "Урал". По данным МЧС, в ДТП погибли два человека, еще восемь пострадали.
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"Семь человек госпитализированы, трое из них в реанимации. Одного из пострадавших – подростка – сегодня доставят в Челябинск на реанимобиле", – говорится в сообщении.
Как отметили в минздраве, состояние всех пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести.