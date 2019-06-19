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РИА Новости

СК проверит жалобу Путину на отсутствие коммуникаций в поселке в Татарстане

Вчера, 21:06
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КАЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Следователи в Татарстане начали проверку поступившего на прямую линию с президентом РФ обращения многодетных семей из татарстанского посёлка Подсолнухи, где, по их словам, уже несколько лет нет дорог, сетей водоснабжения и газопровода, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"В Республике Татарстан организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на прямую линию с президентом Российской Федерации, об отсутствии дорог, сетей водоснабжения и газопровода в поселке для многодетных семей", - говорится в сообщении.
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По информации следственного управления, в обращении сообщается, что семь лет назад многодетные семьи из города Набережные Челны получили участки в поселке Подсолнухи в Тукаевском районе. Однако, по их словам, там до сих пор нет ни дорог, ни необходимых коммуникаций. Жители поселка неоднократно обращались в местные органы исполнительной власти, но вопросы до сих пор не решены.
Следователи проверят изложенные в обращении сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет РФВладимир ПутинТатарстанПроисшествия
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