ФРС сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых

ФРС отмечает, что поступающие данные с момента предыдущего заседания в начале мая указывают, что рынок труда остается устойчивым, а экономическая активность растет умеренными темпами. При этом регулятор отметил, что годовая инфляция в США остается ниже целевой отметки в 2%. Кроме того, Федрезерв отмечает возросшую неопределенность для экономических перспектив.