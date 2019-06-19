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РИА Новости

В Венесуэле нашли 143 килограмма кокаина на самолете с американским номером

Вчера, 21:01
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правоохранители Венесуэлы обнаружили и конфисковали на севере страны более 140 килограммов кокаина, которые находились на борту легкомоторного самолета с регистрационными номерами США, сообщает Национальная служба по борьбе с наркотиками (ONA).
Самолет Piper PA-31 был обнаружен криминалистами 15 июня на несанкционированной взлетно-посадочной полосе в населенном пункте Лос-Педрос в штате Фалькон. На борту самолета находились 125 пакетов с кокаином общим весом 143,7 килограмма. В окрестностях также были обнаружены грузовик, два мотоцикла и канистры с авиационным горючим, предположительно, использовавшиеся наркодилерами в логистических целях.
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Глава антинаркотического ведомства Альберто Матеус отметил, что злоумышленники пытались поменять регистрационные номера самолета на венесуэльские, чтобы избежать контроля со стороны соответствующих органов, а также "дискредитировать непреклонную политику боливарианского правительства по борьбе с наркотрафиком".
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ВенесуэлаСШАВ мире
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