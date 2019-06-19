В Венесуэле нашли 143 килограмма кокаина на самолете с американским номером

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правоохранители Венесуэлы обнаружили и конфисковали на севере страны более 140 килограммов кокаина, которые находились на борту легкомоторного самолета с регистрационными номерами США, сообщает Национальная служба по борьбе с наркотиками (ONA).

Самолет Piper PA-31 был обнаружен криминалистами 15 июня на несанкционированной взлетно-посадочной полосе в населенном пункте Лос-Педрос в штате Фалькон. На борту самолета находились 125 пакетов с кокаином общим весом 143,7 килограмма. В окрестностях также были обнаружены грузовик, два мотоцикла и канистры с авиационным горючим, предположительно, использовавшиеся наркодилерами в логистических целях.