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РИА Новости

США ввели санкции против организации "Русское финансовое общество"

Вчера, 21:00
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
В частности, компанию подозревают в "предоставлении или попытках предоставить финансовую, материальную, технологическую или иную поддержку или товары и услуги находящейся под санкциями компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd", которая принадлежит или находится под контролем "главного валютного банка" Северной Кореи.
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По информации Минфина, компания начала оказывать финансовые услуги Северной Корее сразу после получения лицензии небанковской кредитной организации, что позволяет "Русскому финансовому обществу" делать переводы во многих иностранных валютах".
Ведомство утверждает, что компания открывала счета для находящейся под санкциями компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd и представителя Korea Zinc Industrial Group, которая тоже входит в санкционные списки.
"Эти действия позволили Северной Корее обойти санкции США и ООН и получить доступ к мировой финансовой системе с целью получения прибыли для ядерной программы режима Ким (Чен Ына)", — говорится в сообщении Минфина.
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