Путин поручил внести театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook сообщал, что Ярославский государственный театр имени Ф. Волкова получит статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ, что улучшит его материально-техническое обеспечение и позволит сохранить самостоятельность.

"В целях дальнейшего развития федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова" (г. Ярославль) и сохранения художественных традиций театра внесите в установленном порядке проект указа президента РФ о включении этого учреждения в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ", - говорится в поручении.

Министр культуры РФ Владимир Мединский 27 марта сообщил, что два старейших театра России - ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр - объединятся в единый комплекс. Позже он подписал приказ об объединении, но премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил действие этого документа для общественного обсуждения идеи. Позже замминистра культуры РФ Павел Степанов сообщил, что приказа об объединении не существует, его не внесли в базу министерства.