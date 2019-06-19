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РИА Новости
Культура

Путин поручил внести театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Вчера, 20:57
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкРоссийский государственный академический театр драмы имени Ф.Г. Волкова
Российский государственный академический театр драмы имени Ф.Г. Волкова
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву внести театр имени Федора Волкова в Ярославле в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, сообщается на сайте Кремля.
Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook сообщал, что Ярославский государственный театр имени Ф. Волкова получит статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ, что улучшит его материально-техническое обеспечение и позволит сохранить самостоятельность.
"В целях дальнейшего развития федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова" (г. Ярославль) и сохранения художественных традиций театра внесите в установленном порядке проект указа президента РФ о включении этого учреждения в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ", - говорится в поручении.
Министр культуры РФ Владимир Мединский 27 марта сообщил, что два старейших театра России - ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр - объединятся в единый комплекс. Позже он подписал приказ об объединении, но премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил действие этого документа для общественного обсуждения идеи. Позже замминистра культуры РФ Павел Степанов сообщил, что приказа об объединении не существует, его не внесли в базу министерства.
Новость об объединении театров негативно встретила ярославская общественность. Свой протест заявил и глава региона Дмитрий Миронов, который заявил, что будет добиваться сохранения Волковским театром самостоятельного статуса.
Художественный руководитель Академического театра драмы им. Ф. Волкова Евгений Марчелли. Архивное фото
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КультураТеатр драмы имени Федора ВолковаДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияЯрославль
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