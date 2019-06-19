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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Представители "новой церкви" захватили более 80 храмов, заявили в УПЦ

Вчера, 20:46
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Представители "новой церкви" захватили более 80 храмов канонической Украинской православной церкви, заявил в среду управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
В Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в среду, 19 июня, прошло собрание представителей епархиальных юридических отделов УПЦ.
"Мы фиксируем более 80 рейдерских захватов наших храмов, еще большее количество нарушений прав верующих и духовенства, но надлежащей защиты нарушенных прав не получаем", - цитирует заявление Антония юридический отдел УПЦ.
По его словам, в государственных областных администрациях проходят массовые перерегистрации уставов приходов на "новую церковь", а правоохранители не фиксируют и не расследуют нападения на верующих и церковных служителей канонической церкви.
Сторонники новой церкви на Украине захватили храм в селе Озеряны в Волынской области
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Верующие УПЦ попросили Зеленского защитить их от церковных рейдеров
Антоний сообщил, что в Волынской области 67 общин УПЦ незаконно перерегистрированы на "новую церковь", Ровенской - 48, Черновицкой - 11, Житомирской - 15, Хмельницкой - 42, Тернопольской - 27, Закарпатской - пять, Винницкой и Ивано-Франковской - по две, Полтавской, Кировоградской и Киевской - по одной общине.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
Филарет Денисенко
18 июня, 17:57
Филарет назвал "новую церковь" Украины не канонической и не автокефальной
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