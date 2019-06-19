Представители "новой церкви" захватили более 80 храмов, заявили в УПЦ

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Представители "новой церкви" захватили более 80 храмов канонической Украинской православной церкви, заявил в среду управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в среду, 19 июня, прошло собрание представителей епархиальных юридических отделов УПЦ.

"Мы фиксируем более 80 рейдерских захватов наших храмов, еще большее количество нарушений прав верующих и духовенства, но надлежащей защиты нарушенных прав не получаем", - цитирует заявление Антония юридический отдел УПЦ.

По его словам, в государственных областных администрациях проходят массовые перерегистрации уставов приходов на "новую церковь", а правоохранители не фиксируют и не расследуют нападения на верующих и церковных служителей канонической церкви.

Антоний сообщил, что в Волынской области 67 общин УПЦ незаконно перерегистрированы на "новую церковь", Ровенской - 48, Черновицкой - 11, Житомирской - 15, Хмельницкой - 42, Тернопольской - 27, Закарпатской - пять, Винницкой и Ивано-Франковской - по две, Полтавской, Кировоградской и Киевской - по одной общине.