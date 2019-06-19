Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T20:44Z
https://ria.ru/20190619/1555715791.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155570/89/1555708941_0:0:3060:1721_1036x0_80_0_0_32c2d005efaa56c57da2ecdac0da11e9.jpg
РИА Новости

Россия должна стать примером успешного социального развития, заявил Путин

Вчера, 20:44
960
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после окончания прямого эфира ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после окончания прямого эфира ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей III Форума социальных инноваций регионов и отметил, что Россия может и должна стать примером успешного социального развития, поскольку смыслом российской политики является человек, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Третий форум социальных инноваций регионов стартует в Москве в среду и продлится три дня. Для гостей форума организуют интерактивную выставку и необычные спектакли, средства от которых направят на благотворительность.
Путин также добавил, что Форум собрал в Москве большую, сплочённую команду из регионов – представителей власти, бизнеса, экспертных кругов, соцориентированных НКО, волонтёрского движения. Всех этих людей объединяет ключевая для страны и общества задача – добиться повышения качества жизни людей.
Он также подчеркнул, что развитие здравоохранения, образования, поддержка семьи, улучшение демографической ситуации – национальный приоритет РФ, который требует в полной мере использовать передовые технологические достижения, новые, современные подходы.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018
Вчера, 12:20
В Кремле отметили интерес у россиян к прямой линии с Путиным
"Убежден, Россия может и должна стать примером успешного социального развития, потому что смыслом, сутью нашей политики является человек, создание лучших возможностей для семьи, роста её благополучия и воспитания детей", - говорится в телеграмме.
191610029
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против организации "Русское финансовое общество"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал выводы следственной группы по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский заявил, что "сойдет с ума" в здании президентской администрации
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
Борис Джонсон лидирует по итогам третьего тура выборов премьера Британии
Лента
новостей
След в небе после запуска ракеты с базы Ванденберг в США
В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал обвинения следственной группы по MH17
Трамвайный вагон Челябинский метеор
Роскосмос назвал трамвай собственного производства "Челябинский метеор"
Российский государственный академический театр драмы имени Ф.Г. Волкова
Путин поручил внести театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия
Посол США в Канаде Келли Крафт.
Кандидат на должность постпреда США в ООН обвинила Россию в цинизме
В Венесуэле нашли 143 килограмма кокаина на самолете с американским номером
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Орешкин анонсировал ряд изменений по повышению темпов экономического роста
Агитационный плакат партии Европейская солидарность на одной из улиц во Львове
На Украине выставили на торги картину с обнаженным Порошенко
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев прокомментировал итоги расследования крушения МН17
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Эксперт рассказал, что предстоит российской делегации на сессии ПАСЕ
В США российского разработчика игр Олега Тищенко приговорили к году тюрьмы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
Лента новостейМолния