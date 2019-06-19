Россия должна стать примером успешного социального развития, заявил Путин

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после окончания прямого эфира ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в Гостином дворе

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей III Форума социальных инноваций регионов и отметил, что Россия может и должна стать примером успешного социального развития, поскольку смыслом российской политики является человек, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Третий форум социальных инноваций регионов стартует в Москве в среду и продлится три дня. Для гостей форума организуют интерактивную выставку и необычные спектакли, средства от которых направят на благотворительность.

Путин также добавил, что Форум собрал в Москве большую, сплочённую команду из регионов – представителей власти, бизнеса, экспертных кругов, соцориентированных НКО, волонтёрского движения. Всех этих людей объединяет ключевая для страны и общества задача – добиться повышения качества жизни людей.

Он также подчеркнул, что развитие здравоохранения, образования, поддержка семьи, улучшение демографической ситуации – национальный приоритет РФ, который требует в полной мере использовать передовые технологические достижения, новые, современные подходы.