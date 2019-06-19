Лучшего повара выбрали в Москве

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Москве выбрали лучшего повара, им стал Дмитрий Табаков из арт-кафе "Рукав", передает корреспондент РИА Новости.

Второе место занял бренд-шеф ресторана "Мясо и рыба" Сергей Лобачев , третье - Павел Овсянников из "Молодо Зелено".

Лучший повар столицы получит 300 тысяч рублей, в сентябре на Дне города его поздравит мэр Москвы Сергей Собянин.

"Участвуем в конкурсе не первый год, были и международные. К этому готовились несколько месяцев, и вот - первое место. В блюде хотелось сыграть на вкусе, сезонности продуктов", - сказал РИА Новости Табаков.