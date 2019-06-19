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РИА Новости
Культура

Лучшего повара выбрали в Москве

Вчера, 22:40
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПодготовка к Ялтинскому международному экономическому форуму
Подготовка к Ялтинскому международному экономическому форуму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Москве выбрали лучшего повара, им стал Дмитрий Табаков из арт-кафе "Рукав", передает корреспондент РИА Новости.
Второе место занял бренд-шеф ресторана "Мясо и рыба" Сергей Лобачев , третье - Павел Овсянников из "Молодо Зелено".
Лучший повар столицы получит 300 тысяч рублей, в сентябре на Дне города его поздравит мэр Москвы Сергей Собянин.
"Участвуем в конкурсе не первый год, были и международные. К этому готовились несколько месяцев, и вот - первое место. В блюде хотелось сыграть на вкусе, сезонности продуктов", - сказал РИА Новости Табаков.
В среду прошел финал конкурса "Московские мастера" по профессии "Повар", который проводится в столице уже несколько лет. В этом году за первое место соревновались 11 поваров, они готовили "Московский завтрак".
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