Пострадавших в ДТП в Сочи могут перевести в Краснодар для лечения

СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Женщину и ребенка, пострадавших в ДТП в Сочи, где "Нива" вылетела на автобусную остановку и погибли два человека, могут перевести для лечения в больницы Краснодара, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

Вечером в среду в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль "Нива", двигаясь из Сочи в сторону поселка Лазаревское, столкнулся с впереди едущим автомобилем Mitsubishi. От удара отечественный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта, где в это время находились две женщины и два ребенка. По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице.

"В настоящий момент в медицинских организациях Сочи на госпитализации два человека, из них один ребёнок. Краевые специалисты проконсультировали пациентов посредством телемедицины. В настоящий момент всем пациентам после ДТП оказывается вся необходимая медпомощь. При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте аварии работали четыре бригады скорой медпомощи.