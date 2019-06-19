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РИА Новости

Пострадавших в ДТП в Сочи могут перевести в Краснодар для лечения

Вчера, 20:34
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СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Женщину и ребенка, пострадавших в ДТП в Сочи, где "Нива" вылетела на автобусную остановку и погибли два человека, могут перевести для лечения в больницы Краснодара, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
Вечером в среду в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль "Нива", двигаясь из Сочи в сторону поселка Лазаревское, столкнулся с впереди едущим автомобилем Mitsubishi. От удара отечественный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта, где в это время находились две женщины и два ребенка. По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице.
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"В настоящий момент в медицинских организациях Сочи на госпитализации два человека, из них один ребёнок. Краевые специалисты проконсультировали пациентов посредством телемедицины. В настоящий момент всем пациентам после ДТП оказывается вся необходимая медпомощь. При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте аварии работали четыре бригады скорой медпомощи.
Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.
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