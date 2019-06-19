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РИА Новости

Пострадавший при ДТП на остановке в Сочи ребенок умер в больнице

Вчера, 20:18
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СОЧИ, 19 июн - РИА Новости. Число жертв ДТП на остановке в Сочи выросло до двух человек: скончался в больнице пострадавший мальчик, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Вечером в среду в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль "Нива", двигаясь из Сочи в сторону поселка Лазаревское, столкнулся с впереди едущим автомобилем "Мицубиси". От удара отечественный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта. На остановке в это время стояли две женщины и двое из детей. В результате ДТП одна женщина погибла, остальные пострадавшие были доставлены в больницу.
"В больнице скончался пострадавший в ДТП мальчик, ему было девять лет", - пояснил собеседник агентства.
Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.
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