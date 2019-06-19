Пострадавший при ДТП на остановке в Сочи ребенок умер в больнице

СОЧИ, 19 июн - РИА Новости. Число жертв ДТП на остановке в Сочи выросло до двух человек: скончался в больнице пострадавший мальчик, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вечером в среду в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль "Нива", двигаясь из Сочи в сторону поселка Лазаревское, столкнулся с впереди едущим автомобилем "Мицубиси". От удара отечественный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта. На остановке в это время стояли две женщины и двое из детей. В результате ДТП одна женщина погибла, остальные пострадавшие были доставлены в больницу.