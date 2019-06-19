В Челябинской области два человека погибли в ДТП с автобусом и бензовозом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Два человека погибли, еще 8 пострадали при столкновении бензовоза и рейсового автобуса на трассе М5 под Златоустом, сообщает в среду главк МЧС по Челябинской области.

По данным ведомства, ДТП произошло на 1750-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" около поворота на Златоуст в 17.49 (15.49 мск). В МЧС уточнили, что произошло боковое столкновение бензовоза и рейсового автобуса, следовавшего из Златоуста в Челябинск, в котором находились 12 человек, в том числе один ребенок.

"В результате столкновения погибло два человека, детей нет, травмировано пять человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие каретами скорой медицинской помощи доставлены в городские больницы №1 и №2 Златоуста", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП, личности пострадавших и диагнозы устанавливаются, добавили в МЧС.