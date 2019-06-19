Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T20:13Z
https://ria.ru/20190619/1555714924.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Челябинской области два человека погибли в ДТП с автобусом и бензовозом

Вчера, 20:13
291
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Два человека погибли, еще 8 пострадали при столкновении бензовоза и рейсового автобуса на трассе М5 под Златоустом, сообщает в среду главк МЧС по Челябинской области.
По данным ведомства, ДТП произошло на 1750-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" около поворота на Златоуст в 17.49 (15.49 мск). В МЧС уточнили, что произошло боковое столкновение бензовоза и рейсового автобуса, следовавшего из Златоуста в Челябинск, в котором находились 12 человек, в том числе один ребенок.
Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
Вчера, 10:25
На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом
"В результате столкновения погибло два человека, детей нет, травмировано пять человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие каретами скорой медицинской помощи доставлены в городские больницы №1 и №2 Златоуста", – говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства ДТП, личности пострадавших и диагнозы устанавливаются, добавили в МЧС.
Как уточнил журналистам представитель ОГИБДД ОМВД России по Златоустовскому городскому округу, автобус, выезжая на трассу, не уступил дорогу бензовозу, который двигался по главной дороге.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
010200
Обсудить 0
Челябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Трое пострадавших в ДТП в Челябинской области находятся в реанимации
РИА
Новости
Пожарные потушили камыш в Ростове-на-Дону
Пострадавший при ДТП на остановке в Сочи ребенок умер в больнице
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
Лента
новостей
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП
В Астраханской области локализовали пожар от пала сухой растительности
Епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний во время службы в Киеве. 16 декабря 2018
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации "новой церкви"
В Астраханской области огонь с растительности перешел на нежилые строения
Специалисты "Мосводостока" выехали на место прорыва воды в Парке Горького
Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом
В Петербурге сгорели пять автомобилей
Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
Представители "новой церкви" захватили более 80 храмов, заявили в УПЦ
Сергей Лемешевский в Бабушкинском суде Москвы
Суд оставил в СИЗО экс-гендиректора НПО имени Лавочкина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
Лента новостейМолния