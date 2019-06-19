СМИ: Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович собирается купить самую дорогую виллу в Израиле за 63 миллиона долларов, утверждает местное деловое издание "Калькалист" со ссылкой на неназванный источник.

По его данным, российский миллиардер, получивший в прошлом году израильское гражданство, хочет стать владельцем недвижимости в курортном городе Герцлия, расположенном на берегу Средиземного моря к северу от Тель-Авива.

"По его данным, Абрамович намерен реализовать опцион на приобретение особняка и окружающего его участка земли в девять тысяч квадратных метров, которые он арендовал ранее в этом году", - пишет издание.

По данным местных СМИ, Абрамович также занят переоборудованием под жилой дом здания старой гостиницы и нескольких прилегающих построек в одном из самых старых кварталов Тель-Авива.