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РИА Новости
Туризм

СМИ: Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле

Вчера, 20:23
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРоман Абрамович
Роман Абрамович
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович собирается купить самую дорогую виллу в Израиле за 63 миллиона долларов, утверждает местное деловое издание "Калькалист" со ссылкой на неназванный источник.
По его данным, российский миллиардер, получивший в прошлом году израильское гражданство, хочет стать владельцем недвижимости в курортном городе Герцлия, расположенном на берегу Средиземного моря к северу от Тель-Авива.
"По его данным, Абрамович намерен реализовать опцион на приобретение особняка и окружающего его участка земли в девять тысяч квадратных метров, которые он арендовал ранее в этом году", - пишет издание.
По данным местных СМИ, Абрамович также занят переоборудованием под жилой дом здания старой гостиницы и нескольких прилегающих построек в одном из самых старых кварталов Тель-Авива.
Правом на иммиграцию в Израиль, которое у него есть в силу национальности, миллиардер воспользовался в прошлом году, когда столкнулся с трудностями при продлении разрешения на пребывание в Великобритании.
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