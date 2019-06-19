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РИА Новости

Кандидат на должность постпреда США в ООН обвинила Россию в цинизме

Вчера, 19:49
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© AP Photo / Alex BrandonПосол США в Канаде Келли Крафт.
Посол США в Канаде Келли Крафт.
© AP Photo / Alex Brandon
Посол США в Канаде Келли Крафт. . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Кандидат на должность постпреда США в ООН Келли Крафт обвинила РФ и Китай в "циничном отношении" к ООН и пообещала отстаивать "американские ценности" во всемирной организации.
Однако, в чем именно заключается "циничное отношение" РФ и КНР, она так и не объяснила.
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"Я считаю, что Соединенные Штаты должны оставаться неусыпными в сдерживании попыток наших стратегических соперников набрать силы за наш счет. Я говорю о России и Китае, двух странах, цинично относящихся к ООН", - заявила Крафт на слушаниях комитета по международным делам сената, посвященных утверждению ее кандидатуры на должность постпреда США в ООН.
Она заверила, что в случае своего утверждения на посту в ООН "не упустит возможности для того, чтобы привлечь внимание к злонамеренной деятельности в ООН" и "чтобы противопоставить американское лидерство" "разрушительной" деятельности РФ и КНР.
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Келли Крафт на должность постпреда США при ООН в феврале текущего года после того, как этот пост покинула экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли.
Крафт до настоящего времени является послом США в Канаде. Ранее она работала в Совете попечителей Кентуккийского университета и была соучредителем академии при Морхедском государственном университете.
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В 2004 году на президентских выборах в США Келли Крафт была сторонником кандидата от Республиканской партии Джорджа Буша-младшего. Противники ее номинации указывают на недостаток у нее опыта в международных отношениях.
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