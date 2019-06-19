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РИА Новости

ООН может начать расследование убийства Хашукджи при наличии резолюции СБ

Вчера, 19:44
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© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
ООН, 19 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не может единолично инициировать расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи, оно может начаться только после соответствующей резолюции Совбеза ООН, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь, как мы уже говорили, не имеет соответствующей власти или полномочий для начала уголовных расследований без мандата от компетентного органа власти", - сказал Дюжаррик.
Он добавил, что данные полномочия лежат на "странах-членах Совбеза ООН".
"Единственным способом эффективного проведения расследования, требующим сотрудничества с соответствующими государствами, будет резолюция Совета безопасности, в соответствии с уставом", - объяснил представитель генсека.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСтефан ДюжаррикСовет Безопасности ООНООНВ мире
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