На Урале завели дело после жалоб Путину из-за проблем с переходом ж/д путей

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Челябинской области после жалобы жителей села Варна на сложности с переходом железнодорожных путей на станции "Тамерлан" президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее жители села направили на прямую линию с президентом видеообращение, в котором рассказали, что Варна разделена на две части железной дорогой. "Каждый день мы вынуждены лазить под поезда: пенсионеры, дети, рабочие идут на работу, в школу, в детские сады. Мы просим вас ещё раз подтвердить, что главное в нашей стране — забота о человеке. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер был в нашей Варне и пообещал решить проблему. Просим поддержать его", - говорится в сообщении жителей на сайте прямой линии.
"По заявлению граждан о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги, расположенной в селе Варна Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится на сайте СК.
Уточняется, что место происшествия осмотрено, опрошены заявители, представители Южно-Уральской железной дороги, глава администрации Варненского муниципального района, истребованы документы по техническому оснащению железнодорожной станции.