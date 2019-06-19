На Урале завели дело после жалоб Путину из-за проблем с переходом ж/д путей

Ранее жители села направили на прямую линию с президентом видеообращение, в котором рассказали, что Варна разделена на две части железной дорогой. "Каждый день мы вынуждены лазить под поезда: пенсионеры, дети, рабочие идут на работу, в школу, в детские сады. Мы просим вас ещё раз подтвердить, что главное в нашей стране — забота о человеке. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер был в нашей Варне и пообещал решить проблему. Просим поддержать его", - говорится в сообщении жителей на сайте прямой линии.