Слуцкий прокомментировал обвинения следственной группы по MH17

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новые обвинения Совместной следственной группы (ССГ), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, которые в МИД РФ назвали голословными, это громкие и безапелляционные заявления, которые не могут восприниматься Россией объективно, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в среду международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. МИД России, комментируя новые заявления международного следствия, вновь назвал голословными обвинения в адрес РФ, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. В ведомстве отвергли высказывания об отказе РФ сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание.

"Новые обвинения ССГ по малайзийского Boeing не выдерживают никакой критики. Такой очередной вариант в стиле "хайли лайкли". Опять не приведено никаких вразумительных доказательств, зато сделаны громкие и безапелляционные заявления о якобы причастности российских граждан. Такие обвинения не могут восприниматься Россией объективно", - сказал Слуцкий журналистам.

Парламентарий добавил, что Совместная следственная группа последовательно отказывалась подключать к ходу расследования экспертов с российской стороны, несмотря на неоднократные настойчивые просьбы, а доводы и материалы, в том числе собранные специалистами концерна "Алмаз-Антея", были полностью проигнорированы.

"Налицо ангажированный подход. Складывается впечатление, что целью такого, с позволения сказать, "расследования" является не установление истины, а очернение России любым способом. Это недостойно и низко по отношению к памяти жертв катастрофы и горю их близких", - заключил депутат.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.