Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T19:37Z
https://ria.ru/20190619/1555713686.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154947/75/1549477533_0:0:3165:1781_1036x0_80_0_0_9d16b0633e0263cc60739e2821203af3.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал обвинения следственной группы по MH17

Вчера, 19:37
1858
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новые обвинения Совместной следственной группы (ССГ), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, которые в МИД РФ назвали голословными, это громкие и безапелляционные заявления, которые не могут восприниматься Россией объективно, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в среду международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. МИД России, комментируя новые заявления международного следствия, вновь назвал голословными обвинения в адрес РФ, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. В ведомстве отвергли высказывания об отказе РФ сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
"Новые обвинения ССГ по малайзийского Boeing не выдерживают никакой критики. Такой очередной вариант в стиле "хайли лайкли". Опять не приведено никаких вразумительных доказательств, зато сделаны громкие и безапелляционные заявления о якобы причастности российских граждан. Такие обвинения не могут восприниматься Россией объективно", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий добавил, что Совместная следственная группа последовательно отказывалась подключать к ходу расследования экспертов с российской стороны, несмотря на неоднократные настойчивые просьбы, а доводы и материалы, в том числе собранные специалистами концерна "Алмаз-Антея", были полностью проигнорированы.
"Налицо ангажированный подход. Складывается впечатление, что целью такого, с позволения сказать, "расследования" является не установление истины, а очернение России любым способом. Это недостойно и низко по отношению к памяти жертв катастрофы и горю их близких", - заключил депутат.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
4 июня, 10:48
"Платить и каяться?" Помпео призвал Россию "сделать больше" по делу MH17Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию сделать больше для расследования крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что позиция Запада в отношении этой катастрофы остается откровенно предвзятой.
4200010
Обсудить 0
MH17. РасследованиеРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев прокомментировал итоги расследования крушения МН17
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал выводы следственной группы по MH17
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме оценили вероятность отказа Украины от претензий на Крым
Посол США в Канаде Келли Крафт.
Кандидат на должность постпреда США в ООН обвинила Россию в цинизме
Лента
новостей
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Эксперт рассказал, что предстоит российской делегации на сессии ПАСЕ
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против организации "Русское финансовое общество"
В США российского разработчика игр Олега Тищенко приговорили к году тюрьмы
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 рассказало, какую информацию ждет от российской стороны
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский заявил, что "сойдет с ума" в здании президентской администрации
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Трамвайный вагон Челябинский метеор
Роскосмос назвал трамвай собственного производства "Челябинский метеор"
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал свое упоминание в докладе по MH17
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 не исключило, что целью подозреваемых был военный самолет
След в небе после запуска ракеты с базы Ванденберг в США
В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа
Девушка читает на пляже
Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
Лента новостейМолния