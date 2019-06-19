Слуцкий прокомментировал обвинения следственной группы по MH17

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новые обвинения Совместной следственной группы (ССГ), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, которые в МИД РФ назвали голословными, это громкие и безапелляционные заявления, которые не могут восприниматься Россией объективно, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в среду международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. МИД России, комментируя новые заявления международного следствия, вновь назвал голословными обвинения в адрес РФ, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. В ведомстве отвергли высказывания об отказе РФ сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание.
"Новые обвинения ССГ по малайзийского Boeing не выдерживают никакой критики. Такой очередной вариант в стиле "хайли лайкли". Опять не приведено никаких вразумительных доказательств, зато сделаны громкие и безапелляционные заявления о якобы причастности российских граждан. Такие обвинения не могут восприниматься Россией объективно", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий добавил, что Совместная следственная группа последовательно отказывалась подключать к ходу расследования экспертов с российской стороны, несмотря на неоднократные настойчивые просьбы, а доводы и материалы, в том числе собранные специалистами концерна "Алмаз-Антея", были полностью проигнорированы.
"Налицо ангажированный подход. Складывается впечатление, что целью такого, с позволения сказать, "расследования" является не установление истины, а очернение России любым способом. Это недостойно и низко по отношению к памяти жертв катастрофы и горю их близких", - заключил депутат.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
4 июня, 10:48"Платить и каяться?" Помпео призвал Россию "сделать больше" по делу MH17Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию сделать больше для расследования крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что позиция Запада в отношении этой катастрофы остается откровенно предвзятой.