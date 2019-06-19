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РИА Новости
Культура

Москвичей научат азам медитации на фестивале йоги в парке "Зарядье"

Вчера, 19:35
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПроект "Йога в парках" стартовал в Москве
Проект Йога в парках стартовал в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Проект "Йога в парках" стартовал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В День летнего солнцестояния – 21 июня – в московском парке "Зарядье" пройдет V Himalaya международный фестиваль йоги, сообщил в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Индийского национального культурного центра SITA Сэмми Котвани.
Он напомнил, что с 2015 года самый длинный в Северном полушарии день в году празднуется еще и как Международный день йоги. Такую идею миру предложил премьер-министр Индии Нарендра Моди, а 177 членов Генеральной Ассамблеи ООН, включая Россию, ее поддержали.
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Пригласив москвичей и гостей столицы на фестиваль, Котвани пообещал, что интересно будет всем – и продвинутым йогам, и новичкам - независимо от возраста, вероисповедания и физической формы.
"Йога выше физического... Ей более 15 тысяч лет, она часть культуры Индии. Но если вы хотите раскрыть себя, неважно, кто вы – индус или россиянин, йога поможет в этом. Для меня йога – это союз ума, тела и души. Союз внутреннего с внешним. При этом йога – не сложная практика, но у нее есть огромные преимущества. Это дар всему миру. Люди принимают разные вещества, чтобы достичь экстатических состояний, но с помощью йоги вы можете сделать это без вредных для здоровья интоксикантов. На нашем фестивале мы покажем это. И начнем с самого простого – с дыхания, основы нашего существования. Правильное дыхание поможет не только правильно мыслить, но и жить на позитиве", - сказал президент SITA.
Программа фестиваля насыщенна и разнообразна. Еще до официального открытия гостей ждет ранний (в 7 утра) флэш-моб "Бабаджи Сурья Намаскар" - комплекс хатха-йоги "Приветствие солнцу!" По словам организаторов, это простая техника для поддержания себя в отличной форме.
"Люди в крупных городах разучились отдыхать и расслабляться, зачастую не следят за здоровьем, находятся в постоянном информационном стрессе. А мы знаем, что здоровый дух – в здоровом теле. Этому и посвящен фестиваль, который объединяет множество мастер-классов по йоге и медитации разных направлений. Будут занятия тантра-йогой, прана-йогой, хатха-йогой, сахаджа-йогой и даже йогой звука. Йога для самых маленьких, йога для пожилых… Наших гостей ждет много видов медитации и сопутствующих техник. Мастер-классы по азам мехенди… Кулинарные мастер-классы, аюрведическая диетология, лекции по аромотерапии, аюрведе, разновидностях йоги", - рассказала соорганизатор фестиваля, координатор Simply Meditation в России и СНГ Юлия Голубева.
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По ее словам, йога – это универсальный инструмент, который помогает человеку быть здоровым.
"В йоге очень много упражнений для спины, которые нужны всем нам. Мы научим им и многому другому. Научим легким и практичным дыхательным практикам, доступным всем. Ведь самая простая медитация – это сесть ровно с прямой спиной: в метро, в парке, на рабочем месте, закрыть глаза и наблюдать за дыханием. Человек нередко загоняет сам себя, устает и становится равнодушным ко всему. Но даже несколько минут медитации утром, в обед и вечером, плюс занятие в йога-классе помогут ему вырваться из этой ловушки. Недаром психологи советуют йогу как лекарство", - добавила Голубева.
Международный фестиваль йоги в этом году пройдет 21 июня сразу на нескольких площадках парка "Зарядье" с 10.00 до 22.00. "Будет хорошо, если люди принесут с собой коврики. Но для тех, у кого их нет, мы заготовили пятьсот штук", - заверили организаторы.
Кроме того, в течение всего дня на фестивале будут выступать многочисленные коллективы и исполнители индийской музыки, песен и танцев.
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КультураЗарядьеМосква
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