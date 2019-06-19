Косачев прокомментировал итоги расследования крушения МН17

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского рейса MH17 в 2014 году над Донбассом, выводы которой в РФ назвали голословными, все эти годы отрабатывала единственную версию - о вине России и ополченцев, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее в среду международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. МИД России, комментируя новые заявления международного следствия, вновь назвал голословными обвинения в адрес РФ, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. В ведомстве отвергли высказывания об отказе РФ сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание.
При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.
"Несмотря на громкое и солидное название, группа все эти годы старательно отрабатывала единственную версию – о вине России и ополченцев, опираясь при этом на спорные данные одиозного и псевдонезависимого ресурса Bellingcat, созданного всего за два дня до падения Boeing", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Он также считает, что нет смысла втягиваться в споры и дискуссии по поводу сомнительных аргументов следственной группы или опровергать что-то, что делалось вне поля зрения России и без адекватного сотрудничества с российской стороной, "с участием явных подозреваемых в лице украинской стороны и в условиях крайней заинтересованности что самого следствия, что руководства этих стран и ЕС в целом".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.