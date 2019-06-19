Косачев прокомментировал итоги расследования крушения МН17

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского рейса MH17 в 2014 году над Донбассом, выводы которой в РФ назвали голословными, все эти годы отрабатывала единственную версию - о вине России и ополченцев, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее в среду международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. МИД России, комментируя новые заявления международного следствия, вновь назвал голословными обвинения в адрес РФ, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. В ведомстве отвергли высказывания об отказе РФ сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание.

При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.

"Несмотря на громкое и солидное название, группа все эти годы старательно отрабатывала единственную версию – о вине России и ополченцев, опираясь при этом на спорные данные одиозного и псевдонезависимого ресурса Bellingcat, созданного всего за два дня до падения Boeing", - написал Косачев на своей странице в Facebook

Он также считает, что нет смысла втягиваться в споры и дискуссии по поводу сомнительных аргументов следственной группы или опровергать что-то, что делалось вне поля зрения России и без адекватного сотрудничества с российской стороной, "с участием явных подозреваемых в лице украинской стороны и в условиях крайней заинтересованности что самого следствия, что руководства этих стран и ЕС в целом".

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.