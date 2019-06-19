Заявление о перемирии должно включать конкретные шаги, заявили в ДНР

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что текст об объявлении "хлебного" перемирия в Донбассе не должен быть пустым, а должен включать конкретные шаги по соблюдению режима прекращения огня.

В среду в Минске прошли заседания контактной группы по Донбассу и ее подгрупп. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заявил журналистам, что контактная группа не смогла согласовать новое перемирие и дату отвода сил в Станице Луганской, несмотря на заинтересованность сторон. Сайдик отметил, что, несмотря на "очевидную заинтересованность сторон в так называемом "хлебном" перемирии, они сегодня еще не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления".

"Мы настаиваем на том, чтобы заявление о перемирии не было пустым, а содержало в себе конкретные шаги по режиму прекращения огня", - заявила Никонорова РИА Новости в среду. Она отметила, что в среду в Минске на заседаниях контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих подгрупп "пока даже примерной даты (перемирия - ред.) не называлось".

Глава МИД ДНР также обратила внимание, что произошедшие накануне заседания в Минске обстрелы со стороны силовиков Петровского района Донецка создали негативный фон для обсуждения в группе по вопросам безопасности, которая работает над согласованием пакета дополнительных мер по контролю и стабилизации режима прекращения огня. "При обстреле пострадали объекты гражданской инфраструктуры, не только промышленной, повреждены детская городская больница и плавательный бассейн, несколько жилых домов", - подчеркнула она.

"Такие нарушения режима прекращения огня прямо накануне заседания (контактной группы в Минске - ред.), накануне обсуждений, возможного заявления о перемирии, не добавляют конструктива, не создают предпосылок для позитивных подвижек", - отметила Никонорова. По ее словам, "декларирование (представителями Киева - ред.) неких целей и реальные конкретные шаги на практике по соблюдению режима прекращения огня - не одно и то же".