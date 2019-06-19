Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T19:45Z
https://ria.ru/20190619/1555713199.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В США российского разработчика игр Олега Тищенко приговорили к году тюрьмы

Вчера, 19:25
19856
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году, сообщили РИА Новости в суде.
"С учетом отбытого срока подсудимый будет выпущен и передан агентам внутренней безопасности сегодня, 19 июня, и они отвезут подсудимого в международный аэропорт Солт-Лейк для самостоятельной депортации в Россию", - сказал собеседник агентства.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
15 мая, 13:16
Песков прокомментировал ситуацию с арестованным в США Тищенко

В чем обвиняли россиянина

Тищенко обвиняли в суде штата Юта в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов США, говорится в материалах дела.
Дело против Тищенко завели еще в 2016 году, но документы раскрыли лишь недавно, после того как мужчину задержали в начале года в Грузии, откуда экстрадировали в США. Россиянина впервые доставили в суд в апреле и оставили под стражей до начала процесса.
Обвинение предполагает, что Тищенко получил руководства пилотов к четырем типам истребителей. Документацию он затем продавал на eBay покупателям на Кипре, в Японии, Нидерландах и Австралии.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
15 мая, 03:48
Посольство России в США не исключило провокации в деле россиянина Тищенко

Инструкции к истребителям

В обвинительном заключении говорится, в частности, что в 2011 году Тищенко написал на форум, посвященный компьютерным играм, представился сотрудником компании-разработчика игр и попросил помочь ему купить инструкции к F-16 для создания реалистичных симуляторов. Тищенко объяснил, что не может купить документы из России, и житель Техаса Кеннет Салливан вызвался ему помочь. Уже отправив покупку Тищенко, Салливан понял, что мог нарушить закон США об экспорте военных технологий. Американец написал об этом в одной из веток форума.
Дело завели в 2016 году, тогда же Салливан был арестован. Согласно уведомлению в базе данных суда, обвинения с Салливана были сняты восьмого мая текущего года.
Судебный молоток
Вчера, 00:16
Дело разработчика компьютерных игр Олега Тищенко в США
262116337135
Обсудить 9
РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Страна свободы и демократии говорили они... и с каждым годом этой свободы становится всё больше в сша
19 июня, 20:04
Ловец Троллей
1241006
Почувствуйте разницу между демократией и продажей военных разработок.
19 июня, 20:19
ssonnytim
1120006
Рекомендуем
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против организации "Русское финансовое общество"
РИА
Новости
Сессия ПАСЕ
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
След в небе после запуска ракеты с базы Ванденберг в США
В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа
Лента
новостей
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Bloomberg сообщил о появлении третьего "стомиллиардера" в мире
Смоленская АЭС
Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой
Люди на улице Токио
Названы страны, которые скоро уничтожат себя
Девушка читает на пляже
Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Горожане в национальных костюмах возлагают цветы к памятнику поэта Тараса Шевченко
"Не дадим себя обидеть!" В Сети возмутились словами Зеленского об украинках
Пожилая женщина с флажком США
Социалку — под нож: США погасят государственный долг за счет пенсионеров
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал выводы следственной группы по MH17
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
Лента новостейМолния