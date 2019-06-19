В США российского разработчика игр Олега Тищенко приговорили к году тюрьмы

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году, сообщили РИА Новости в суде.

"С учетом отбытого срока подсудимый будет выпущен и передан агентам внутренней безопасности сегодня, 19 июня, и они отвезут подсудимого в международный аэропорт Солт-Лейк для самостоятельной депортации в Россию", - сказал собеседник агентства.

В чем обвиняли россиянина

Тищенко обвиняли в суде штата Юта в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов США, говорится в материалах дела.

Дело против Тищенко завели еще в 2016 году, но документы раскрыли лишь недавно, после того как мужчину задержали в начале года в Грузии, откуда экстрадировали в США. Россиянина впервые доставили в суд в апреле и оставили под стражей до начала процесса.

Обвинение предполагает, что Тищенко получил руководства пилотов к четырем типам истребителей. Документацию он затем продавал на eBay покупателям на Кипре, в Японии, Нидерландах и Австралии.

Инструкции к истребителям

В обвинительном заключении говорится, в частности, что в 2011 году Тищенко написал на форум, посвященный компьютерным играм, представился сотрудником компании-разработчика игр и попросил помочь ему купить инструкции к F-16 для создания реалистичных симуляторов. Тищенко объяснил, что не может купить документы из России, и житель Техаса Кеннет Салливан вызвался ему помочь. Уже отправив покупку Тищенко, Салливан понял, что мог нарушить закон США об экспорте военных технологий. Американец написал об этом в одной из веток форума.