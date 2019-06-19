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РИА Новости

Патрушев провел встречу с главой МВД Сербии

Вчера, 19:23
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
УФА, 19 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду в Уфе провел встречу с заместителем премьер-министра - министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем.
"Николай Патрушев и Небойша Стефанович обсудили вопросы российско-сербского сотрудничества в области общественной и государственной безопасности", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
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Также в среду Патрушев встретился с представителями Палестины, Израиля, Индии, Египта, Бурунди, Намибии, Демократической Республики Конго, Туниса, Уганды и Аргентины, сообщил Аношин. "Николай Патрушев провел двусторонние переговоры по вопросам взаимодействия России с этими государствами по линии правоохранительных органов, спецслужб и военных ведомств", - добавил пресс-секретарь аппарата СБ РФ.
Встречи состоялись на полях проходящей в Уфе Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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МВД СербииНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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