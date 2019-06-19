Патрушев провел встречу с главой МВД Сербии

УФА, 19 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду в Уфе провел встречу с заместителем премьер-министра - министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем.

"Николай Патрушев и Небойша Стефанович обсудили вопросы российско-сербского сотрудничества в области общественной и государственной безопасности", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

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Также в среду Патрушев встретился с представителями Палестины, Израиля, Индии, Египта, Бурунди, Намибии, Демократической Республики Конго, Туниса, Уганды и Аргентины, сообщил Аношин. "Николай Патрушев провел двусторонние переговоры по вопросам взаимодействия России с этими государствами по линии правоохранительных органов, спецслужб и военных ведомств", - добавил пресс-секретарь аппарата СБ РФ.