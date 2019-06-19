Эксперты оценили проект по раздельному сбору мусора в Москве

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Успех реализации проекта по раздельному сбору мусора в Москве будет зависеть от инфраструктуры и информирования москвичей, свалки в Подмосковье разгрузятся, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы было принято постановление о досрочном начале первого этапа перехода к раздельному сбору мусора в городе – с 1 января 2020 года, вместо 2022 года. Власти Москвы постановили, что не позднее 31 декабря текущего года во всех дворах должны появиться контейнерные площадки с отдельными емкостями для накопления пластика, стекла, бумаги, картона и металла. Такую же систему сбора мусора собираются внедрить в социальных учреждениях. Раздельный сбор мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения на мусорных полигонах.

Инфраструктура

По мнению экспертов, установка контейнеров для раздельного сбора мусора не составит труда для властей. Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал РИА Новости, что в Москве есть все возможности, чтобы воплотить в жизнь раздельный сбор мусора. Самый главный вопрос – куда весь этот мусор увезут.

"Что касается установки площадок и инфраструктуры, то я проблем не вижу, но вопрос, о котором нужно думать – это логистика, куда весь этот мусор повезут. Сухие отходы – это отдельные потоки, которые должны идти на перерабатывающие предприятия. Органика – то, что не перерабатывается, и нужно будет последить за тем, куда ее будут вывозить", - сказал Исмаилов.

Что касается свалок в Подмосковье, то, по мнению эксперта, раздельный сбор мусора поможет разгрузить их. "Уменьшится объем вывозимого мусора. У нас предусмотрены перерабатывающие мощности. То, что москвичи будут отбирать на этапе раздельного сбора – эта часть потока будет переходить на переработку. Часть, которая идет на захоронение на полигон, сократится", - сказал Исмаилов.

Несмотря на то, что в Москве предусмотрены перерабатывающие мощности, их количества недостаточно, отмечает эксперт. "Их нужно увеличивать. Потребность в перерабатывающих мощностях существенная. Чтобы их восполнить в достаточном количестве, нужна как минимум первая половина 2020 года", - добавил эксперт.

По мнению эколога и лидера движения "Зеленая Москва" Максима Шингаркина, начиная с 2020 года Москва не сможет вывозить мусор в Подмосковье, поэтому необходимо в каждой префектуре создать 1-2 предприятия по переработке отходов.

"На сегодняшний день Москва знает, что уже с 2020 года ей некуда будет вести в Подмосковье. Поэтому Москве нужно создать инфраструктуру разделения – это отдельные контейнеры около дома, внутриквартальные объекты сортировки сложных компонентов, и в каждой префектуре должно быть 1-2 предприятия, которые отдельно обращаются с органическими отходами, другие – со вторичными. И нужен отдельный московский оператор, который будет обращаться с батарейками", - рассказал Шингаркин.

Председатель российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов отметил, что Подмосковье не сможет выдержать нагрузки на свалки. Он предлагает установить на заводах специальные сортировочные ленты, которые будут разделять отходы.

"Подмосковье, конечно, не выдержит нагрузки, если вывозить все из Москвы в область. Может быть, стоит на мусороперерабатывающих заводах установить, как в Европе, оборудование, которое с помощью лазерного принципа разделяет все отходы. Все алюминиевые банки должны отправлять на заводы, так же со стеклом и бумагой", - отметил Панфилов.

Информирование

Эксперты сошлись во мнении, что одной установки специальных контейнеров недостаточно: чтобы получить эффект от "реформы", необходимо провести работу с населением и проводить информационное просвещение среди горожан. По словам Исмаилова, чтобы выработать у москвичей привычку собирать мусор раздельно, понадобится не менее полугода.

"Первые полгода не будет большого объема. Потому что нужно, чтобы москвичи привыкли разделять мусор, чтобы заработали все логистические цепочки. Не будет такого, что 1 января все начнут раздельно мусор собирать", - сказал Исмаилов.

Такой же позиции придерживается и Панфилов. По его мнению, этот вопрос должен обсуждаться не только в СМИ, но и в школах, но быстрого эффекта добиться невозможно.

"Безусловно, надо больше говорить об этом на телевидении, в школах, надо показывать ежедневно, что это. Просто поставить контейнеры – это не дело, окурки туда кидать будут. Это целая комплексная программа... Это большая задача, к сожалению, мы никогда этим не занимались. Мы 70 лет просто выбрасывали мусор, а тут нам говорят, что за полгода сделают", - рассказал Панфилов.

В свою очередь Шингаркин отметил, что успех проекта зависит от двух вещей: обеспечение инфраструктуры и информирование москвичей.

По его мнению, чтобы убедить москвичей разделять мусор, нужно сделать эту систему открытой, то есть объяснить горожанам, куда именно будут вывозить их мусор.