Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T19:15Z
https://ria.ru/20190619/1555712851.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155199/60/1551996084_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_eb56940e47a5d9387d45c202b8b070c6.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили проект по раздельному сбору мусора в Москве

Вчера, 19:15
657
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖенщина выбрасывает мусор в баки для раздельного сбора отходов
Женщина выбрасывает мусор в баки для раздельного сбора отходов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Успех реализации проекта по раздельному сбору мусора в Москве будет зависеть от инфраструктуры и информирования москвичей, свалки в Подмосковье разгрузятся, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Во вторник на заседании президиума правительства Москвы было принято постановление о досрочном начале первого этапа перехода к раздельному сбору мусора в городе – с 1 января 2020 года, вместо 2022 года. Власти Москвы постановили, что не позднее 31 декабря текущего года во всех дворах должны появиться контейнерные площадки с отдельными емкостями для накопления пластика, стекла, бумаги, картона и металла. Такую же систему сбора мусора собираются внедрить в социальных учреждениях. Раздельный сбор мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения на мусорных полигонах.

Инфраструктура

По мнению экспертов, установка контейнеров для раздельного сбора мусора не составит труда для властей. Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал РИА Новости, что в Москве есть все возможности, чтобы воплотить в жизнь раздельный сбор мусора. Самый главный вопрос – куда весь этот мусор увезут.
"Что касается установки площадок и инфраструктуры, то я проблем не вижу, но вопрос, о котором нужно думать – это логистика, куда весь этот мусор повезут. Сухие отходы – это отдельные потоки, которые должны идти на перерабатывающие предприятия. Органика – то, что не перерабатывается, и нужно будет последить за тем, куда ее будут вывозить", - сказал Исмаилов.
Открытие гипермаркета Леруа Мерлен в Уфе
18 июня, 15:32
Leroy Merlin планирует запустить в РФ проект по сбору мусора после ремонта
Что касается свалок в Подмосковье, то, по мнению эксперта, раздельный сбор мусора поможет разгрузить их. "Уменьшится объем вывозимого мусора. У нас предусмотрены перерабатывающие мощности. То, что москвичи будут отбирать на этапе раздельного сбора – эта часть потока будет переходить на переработку. Часть, которая идет на захоронение на полигон, сократится", - сказал Исмаилов.
Несмотря на то, что в Москве предусмотрены перерабатывающие мощности, их количества недостаточно, отмечает эксперт. "Их нужно увеличивать. Потребность в перерабатывающих мощностях существенная. Чтобы их восполнить в достаточном количестве, нужна как минимум первая половина 2020 года", - добавил эксперт.
По мнению эколога и лидера движения "Зеленая Москва" Максима Шингаркина, начиная с 2020 года Москва не сможет вывозить мусор в Подмосковье, поэтому необходимо в каждой префектуре создать 1-2 предприятия по переработке отходов.
"На сегодняшний день Москва знает, что уже с 2020 года ей некуда будет вести в Подмосковье. Поэтому Москве нужно создать инфраструктуру разделения – это отдельные контейнеры около дома, внутриквартальные объекты сортировки сложных компонентов, и в каждой префектуре должно быть 1-2 предприятия, которые отдельно обращаются с органическими отходами, другие – со вторичными. И нужен отдельный московский оператор, который будет обращаться с батарейками", - рассказал Шингаркин.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
4 июня, 13:45
Чайка призвал улучшить работу в сфере обращения с ТКО
Председатель российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов отметил, что Подмосковье не сможет выдержать нагрузки на свалки. Он предлагает установить на заводах специальные сортировочные ленты, которые будут разделять отходы.
"Подмосковье, конечно, не выдержит нагрузки, если вывозить все из Москвы в область. Может быть, стоит на мусороперерабатывающих заводах установить, как в Европе, оборудование, которое с помощью лазерного принципа разделяет все отходы. Все алюминиевые банки должны отправлять на заводы, так же со стеклом и бумагой", - отметил Панфилов.

Информирование

Эксперты сошлись во мнении, что одной установки специальных контейнеров недостаточно: чтобы получить эффект от "реформы", необходимо провести работу с населением и проводить информационное просвещение среди горожан. По словам Исмаилова, чтобы выработать у москвичей привычку собирать мусор раздельно, понадобится не менее полугода.
"Первые полгода не будет большого объема. Потому что нужно, чтобы москвичи привыкли разделять мусор, чтобы заработали все логистические цепочки. Не будет такого, что 1 января все начнут раздельно мусор собирать", - сказал Исмаилов.
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
8 июня, 14:41
Треть Москвы обеспечили инфраструктурой для раздельного сбора отходов
Такой же позиции придерживается и Панфилов. По его мнению, этот вопрос должен обсуждаться не только в СМИ, но и в школах, но быстрого эффекта добиться невозможно.
"Безусловно, надо больше говорить об этом на телевидении, в школах, надо показывать ежедневно, что это. Просто поставить контейнеры – это не дело, окурки туда кидать будут. Это целая комплексная программа... Это большая задача, к сожалению, мы никогда этим не занимались. Мы 70 лет просто выбрасывали мусор, а тут нам говорят, что за полгода сделают", - рассказал Панфилов.
В свою очередь Шингаркин отметил, что успех проекта зависит от двух вещей: обеспечение инфраструктуры и информирование москвичей.
По его мнению, чтобы убедить москвичей разделять мусор, нужно сделать эту систему открытой, то есть объяснить горожанам, куда именно будут вывозить их мусор.
"Над контейнером должен висеть график, когда вашу бутылку увезут и куда. То есть вы понимаете, что сегодня вы пьете из этой бутылки, а завтра – эта бутылка становится элементом детской площадки. В этом и замысел мусорной реформы, что мы должны вовлечь граждан в этот сложный процесс, и тогда он станет простым", - заключил Шингаркин.
Дачница работает на приусадебном участке
18 июня, 16:05
Юрист оценил идею изымать у россиян землю за нескошенную траву и мусорМинэкономразвития РФ предложило изымать земельные участки у собственников за нарушение пожарной безопасности. В эфире радио Sputnik исполнительный директор юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антон Бабенко рассказал, есть ли у данной инициативы перспективы.
830007
Обсудить 3
МоскваОбщество
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
РИА
Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу заявил о формировании двух новых структурных единиц в ВКС
Евгения Петрова – замдиректора Русского музея
Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии
Сибирская отшельница Агафья Лыкова
Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться на время пуска ракеты
Лента
новостей
Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова
Девушка с планшетом в библиотеке
Невнимательные дети обречены на низкие зарплаты, заявляют ученые
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Пусковая установка С-350Е Витязь
В России завершили разработку новейшей зенитной ракетной системы "Витязь"
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили
В США российского разработчика игр Олега Тищенко приговорили к году тюрьмы
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Роман Абрамович
СМИ: Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле
Посол США в Канаде Келли Крафт.
Кандидат на должность постпреда США в ООН обвинила Россию в цинизме
Военнослужащие сирийской армии
В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе
03:52Эксперт оценил потенциал проектов по снижению потребления электроэнергии
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
Лента новостейМолния