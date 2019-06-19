В ДНР заявили о передаче Киевом списков для обмена пленными

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев передал списки удерживаемых лиц для обмена, предстоит процесс их верификации.

Ранее власти ДНР заявляли, что ожидают от Киева официальных ответов по инициативам республики по обмену, которые должны разблокировать обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

"Предоставление списков (для обмена пленными - ред.) с украинской стороны - это тот шаг, который должен был быть выполнен еще в конце 2017 года, когда произошел первый крупный обмен, который из-за украинской стороны не был осуществлен полноценно. Тогда для проработки должны были быть представлены списки всех удерживаемых лиц, чтобы начать работать над следующим обменом. Вот только буквально сегодня для проработки были представлены эти списки", - сказала Никонорова РИА Новости в среду.