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Новости Подмосковья

Заброшенные пионерские лагеря советского времени восстановят в Подмосковье

Вчера, 19:12
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© РИА Новости / Илья ПиталевНа территории заброшенного пионерского лагеря
На территории заброшенного пионерского лагеря
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Подмосковье восстановят заброшенные с советских времен детские лагеря. Соответствующий документ с группой компаний "Просвещение" подписали представители правительства Московской области на III Форуме социальных инноваций регионов. Об этом сообщил телеканал "360".
Подписи под соглашением поставили зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин и президент компании "Просвещение" Михаил Кожевников.
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В Московской области есть несколько десятков недействующих пионерских лагерей. Благодаря подписанию соглашения можно будет начать их восстановление. Сотрудничество с компанией "Просвещение" поможет расширить возможности детского оздоровительного отдыха в регионе.
"Это [соглашение] позволит нам системно решить вопрос их (лагерей. — Примеч. ред.) восстановления, вовлечь невостребованные объекты в хозяйственный оборот и, что самое главное, получить большой социальный эффект: расширить инфраструктуру детского отдыха и образования в Московской области. В рамках соглашения о сотрудничестве планируется отобрать пилотные объекты и подготовить технико-экономическое обоснование для привлечения финансирования", — пояснил Дмитрий Куракин.
Восстановление будет курировать министерство имущественных отношений Московской области.
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Новости ПодмосковьяДмитрий КуракинМосковская область
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