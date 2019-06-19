Заброшенные пионерские лагеря советского времени восстановят в Подмосковье

В Московской области есть несколько десятков недействующих пионерских лагерей. Благодаря подписанию соглашения можно будет начать их восстановление. Сотрудничество с компанией "Просвещение" поможет расширить возможности детского оздоровительного отдыха в регионе.

"Это [соглашение] позволит нам системно решить вопрос их (лагерей. — Примеч. ред.) восстановления, вовлечь невостребованные объекты в хозяйственный оборот и, что самое главное, получить большой социальный эффект: расширить инфраструктуру детского отдыха и образования в Московской области. В рамках соглашения о сотрудничестве планируется отобрать пилотные объекты и подготовить технико-экономическое обоснование для привлечения финансирования", — пояснил Дмитрий Куракин.