Патрушев провел встречу с секретарем Совбеза Ирана

УФА, 19 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Уфе двустороннюю встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
"Собеседники подтвердили продолжение тесного взаимодействия между Россией и Ираном в сфере обеспечения региональной безопасности, а также сотрудничества на антитеррористическом треке", - сказал Аношин.
Встреча состоялась на полях проходящей в Уфе Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.