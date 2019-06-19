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РИА Новости

Патрушев провел встречу с секретарем Совбеза Ирана

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
УФА, 19 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Уфе двустороннюю встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
"Собеседники подтвердили продолжение тесного взаимодействия между Россией и Ираном в сфере обеспечения региональной безопасности, а также сотрудничества на антитеррористическом треке", - сказал Аношин.
Встреча состоялась на полях проходящей в Уфе Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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Али ШамханиЕвгений АношинНиколай ПатрушевРоссияИранБезопасностьВ мире
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