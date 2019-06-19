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РИА Новости

Процесс упрощения визового режима должен идти непрерывно, заявил депутат

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Процесс упрощения визового режима в РФ должен идти непрерывно и поступательно, поэтапно охватывая все регионы страны, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов.
"Я считаю, что электронную визу нужно вводить на территории всей России. Все, что касается цифровых процессов, положительно влияет на туристический рынок. Важно, чтобы принимаемые решения были выполнимы и не повредили бизнесу", - сказал он.
Кривоносов уверен, что применение электронной визы будет способствовать увеличению въездного туристического потока в РФ. Он напомнил, что до сих пор иностранцы жалуются на административные процедуры, которые необоснованно затягиваются. Как следствие, часть потенциальных иностранных туристов отказываются от намерения посетить наших регионов.
Депутат отметил, что прежде всего в электронных визах заинтересованы Москва и Санкт-Петербург, так как в этих городах туризм развит намного сильнее, чем в других регионах.
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Источник: россияне по-прежнему смогут получать визы в аэропортах Египта
"Там, где туризм хорошо развит и дает очевидные положительные результаты по увеличению туристического потока, нужно в первую очередь упрощать выдачу виз. Но я думаю, что в ближайшее время упрощенный визовый режим будет развиваться поэтапно во всех регионах страны", - пояснил Кривоносов.
"Приоритетом на получение электронных виз должны пользоваться граждане стран, которые граничат с регионами России, так как для них это более необходимо. Однако уже ведется работа по упрощению визового режима и для других стран. При этом нельзя забывать и о принципе взаимности. Важно, чтобы процесс упрощения визового режима шел непрерывно и поступательно, а мы готовы оказывать содействие, чтобы ускорить его", - резюмировал он.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
23 мая, 22:10
Федотов: гражданское общество в России и ФРГ ждет упрощения визового режима
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