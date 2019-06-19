В Госдуме оценили вероятность отказа Украины от претензий на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Крым является законной частью России и не может быть предметом торга или размена, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о возможном отказе новых властей Украины от претензий на Крым.

Ранее Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым. По мнению политика, украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

"Порошенко постепенно выходит из параллельного мира и осознает, что Украина не сможет двигаться дальше без признания российского статуса Крыма. Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации и не может быть предметом торгов или какого-то размена, тем более, что Россия не является участником развязанной киевскими властями братоубийственной войны на Донбассе", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Украина не сможет считаться цивилизованным государством, пока не признает выбор крымчан жить в составе России и не пойдет на встречу "народам Донбасса".

"Без выполнения этих двух условий говорить о развитии и становлении Украины не приходится. Надеюсь, это осознает действующий украинский президент, который пока не спешит выполнять свои предвыборные обещания", - отметил депутат.