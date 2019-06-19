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РИА Новости

В Госдуме оценили вероятность отказа Украины от претензий на Крым

Вчера, 19:04
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Крым является законной частью России и не может быть предметом торга или размена, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о возможном отказе новых властей Украины от претензий на Крым.
Ранее Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым. По мнению политика, украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
"Порошенко постепенно выходит из параллельного мира и осознает, что Украина не сможет двигаться дальше без признания российского статуса Крыма. Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации и не может быть предметом торгов или какого-то размена, тем более, что Россия не является участником развязанной киевскими властями братоубийственной войны на Донбассе", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Украина не сможет считаться цивилизованным государством, пока не признает выбор крымчан жить в составе России и не пойдет на встречу "народам Донбасса".
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"Без выполнения этих двух условий говорить о развитии и становлении Украины не приходится. Надеюсь, это осознает действующий украинский президент, который пока не спешит выполнять свои предвыборные обещания", - отметил депутат.
Ранее новый президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с главой российского государства Владимиром Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что президенту Украины следует обсуждать Донбасс с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего.
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