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РИА Новости

В Алжире открыли новое дело против экс-премьера и трех министров

Вчера, 19:04
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КАИР, 19 июн - РИА Новости. Генпрокуратура Алжира направила в Верховный суд дела десяти бывших и действующих высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьера Ахмеда Уяхьи по коррупционным обвинениям, связанным с коммерческой деятельностью крупного алжирского бизнесмена Мохеддина Тахкута, говорится в заявлении ведомства.
В частности, в числе подозреваемых – действующий министр туризма Абделькадер Бенмессауд, экс-глава министерства промышленности и шахт Юсеф Юсфи и бывший руководитель министерства общественных работ и транспорта Абдельгани Заалян. Также среди подозреваемых фигурируют несколько бывших и действующих глав регионов.
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О каких конкретно обвинениях идет речь, не сообщается.
Ряд высокопоставленных представителей правящей элиты в Алжире времен экс-президента Абдельазиза Бутефлики столкнулись с судебным преследованием после отставки экс-президента в начале апреля этого года. Так, военный трибунал постановил взять под стражу младшего брата экс-президента Саида Бутефлику, который считался его ближайшим советником, а также бывшего координатора сил безопасности Алжира генерал-майора Османа Тартага и экс-руководителя департамента разведки и безопасности генерала Мухаммеда Медьена.
Кроме того, временно помещены под стражу два последних премьер-министра эпохи Бутефлики - Ахмед Уяхья и Абдельмалек Селяль. Их подозревают в растратах и незаконном предоставлении льгот приближенным бизнесменам.
Также временно под стражу была помещена генеральный секретарь партии трудящихся Алжира Луиза Ханун. Она предстала перед военным трибуналом в рамках расследования дела брата экс-президента Алжира и двух бывших руководителей разведки. Их обвиняют в заговоре против вооруженных сил и государства.
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