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РИА Новости

МИД назвал используемые при расследовании MH17 видео сфальсифицированными

Вчера, 18:53
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Проведенные российскими специалистами экспертизы доказали сфальсифицированность видеоматериалов, на которые опирается Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, говорится в заявлении МИД РФ.
В министерстве подчеркнули, что вопреки заявлениям ССГ об отказе России от полноценного сотрудничества, Москва с первого дня катастрофы была готова сотрудничать и предоставляла все имеющееся данные по трагедии.
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"В рамках этой работы российскими профильными ведомствами был проделан колоссальный объем беспрецедентных работ: от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing, а также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ", - заявили в МИД.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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В среду, 19 июня, международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
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MH17. РасследованиеМИД РФВ мире
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