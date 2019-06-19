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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

В Москве пройдет концерт центрального пограничного ансамбля ФСБ

Вчера, 18:46
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Центральный пограничный ансамбль ФСБ
Центральный пограничный ансамбль ФСБ
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Центральный пограничный ансамбль ФСБ России впервые примет участие в программе "Военные оркестры в парках" в Парке культуры и отдыха "Измайловский" 23 июня, сообщили РИА Новости в среду в оргкомитете фестиваля "Спасская башня".

"Это первое выступление ансамбля в рамках программы "Военные оркестры в парках", которую проводит дирекция фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны России и правительства Москвы... Традиционно все мероприятия программы проходят в субботу, но в этот раз концерт перенесен на следующий день, так как 22 июня – День памяти и скорби", - говорится в сообщении. Начало - в 17.00.

Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, который возглавляет заслуженный артист РФ полковник Андрей Капралов, – один из ведущих музыкальных коллективов нашей страны, способный решать сложнейшие творческие задачи. В его состав входят эстрадно-симфонический и духовой оркестры, биг-бенд, струнный квартет, духовой квинтет, хор, балетная и эстрадная группы.
Приоритетными направлениями ансамбля являются обеспечение деятельности органов ФСБ, воинских ритуалов, участие в общественно значимых культурно-массовых мероприятиях в России и за рубежом. Репертуар ансамбля составляют лучшие образцы русской и зарубежной классической музыки, а творческая палитра хореографической группы простирается от отдельных танцевальных номеров до мини-спектаклей.
Выступление Президентского оркестра в Александровском саду
17 июня, 19:20
В Александровском саду состоялся концерт Президентского оркестра
В 2019 году "Спасская башня" пройдет 12-й раз. За 11 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года - Basel Military Tattoo).
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня".
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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