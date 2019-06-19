Венесуэльский посол рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию

Ранее о скором визите Мадуро в Россию сообщил МИД Венесуэлы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду, что понимания о сроках визита пока нет.

"Соответствующее уведомление было послано в российский МИД. Россия и Венесуэла обменялись информацией, необходимой для этого визита. Полным ходом идет подготовка условий, для того чтобы визит состоялся как можно скорее. Наше министерство иностранных дел готовит график и, когда дата (визита – ред.) будет определена, мы ее обнародуем", - сообщил посол "на полях" международной встречи по безопасности в Уфе.