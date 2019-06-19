Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T18:43Z
https://ria.ru/20190619/1555711689.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155057/53/1550575327_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_04dc42e78447c9b38bfa7c35964565df.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэльский посол рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию

Вчера, 18:43
469
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
УФА, 19 июн - РИА Новости. Венесуэла и Россия совместно работают над организацией визита президента Николаса Мадуро в РФ, сообщил РИА Новости венесуэльский посол в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
Ранее о скором визите Мадуро в Россию сообщил МИД Венесуэлы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду, что понимания о сроках визита пока нет.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
6 июня, 16:50
Путин рассказал об отношении к Гуаидо
"Соответствующее уведомление было послано в российский МИД. Россия и Венесуэла обменялись информацией, необходимой для этого визита. Полным ходом идет подготовка условий, для того чтобы визит состоялся как можно скорее. Наше министерство иностранных дел готовит график и, когда дата (визита – ред.) будет определена, мы ее обнародуем", - сообщил посол "на полях" международной встречи по безопасности в Уфе.
Согласно официальному Каракасу, в ходе визита планируется подписание многочисленных соглашений.
1500000
Обсудить 1
Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаРоссияВ мире
Рекомендуем
Келли Крафт.
Кандидат в постпреды США в ООН пообещала продолжить давление на Россию
РИА
Новости
Вена
Стала известна дата встречи совместной комиссии по СВПД в Вене
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Малайзия надеется на визит Патрушева в страну
МИД Венесуэлы призвал ЕС не следовать стратегии США
Лента
новостей
Сессия ПАСЕ
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев провел встречу с секретарем Совбеза Ирана
В Венесуэле нашли 143 килограмма кокаина на самолете с американским номером
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме оценили вероятность отказа Украины от претензий на Крым
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал выводы следственной группы по MH17
Скотленд-Ярд
В Британии впервые вынесли приговор за изготовление оружия на 3D-принтере
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Венесуэла рассчитывает на помощь России в связи с санкциями
В США российского разработчика игр Олега Тищенко приговорили к году тюрьмы
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
В МИД Саудовской Аравии заявили о продолжении расследования дела Хашукджи
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
Лента новостейМолния