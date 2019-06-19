В Британии впервые вынесли приговор за изготовление оружия на 3D-принтере

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Суд в Британии впервые вынес обвинительный приговор за изготовление огнестрельного оружия на 3D-принтере.

Как сообщил Скотленд-Ярд, виновным в изготовлении пистолета решением судьи столичного округа Саутарк в среду был признан 26-летний житель Лондона Тендаи Мусуере. Срок заключения ему будет определен 9 августа.

Изготовленные на принтере компоненты пистолета, из которых собиралось пригодное для стрельбы оружие, были обнаружены в квартире Мусуере в октябре 2017 года во время обыска по ордеру, выданному по делу, связанному с наркотиками. Подозреваемый, у которого не было лицензии на хранение оружия, рассказал полиции, что пистолет был сделан для фильма, готовившегося в рамках университетской программы.

"Он заявил, что не знал, что с помощью изъятых у него компонентов оружия можно вести стрельбу. Позже он отказался давать пояснения о том, чему был посвящен его фильм. После исследования истории поиска в интернете обнаружилось, что подозреваемый просматривал видео о том, как использовать 3D-принтеры для производства оружия. Также в его квартире были изъяты растения каннабиса и свидетельства выращивания каннабиса", - говорится в полученном РИА Новости заявлении столичной полиции.