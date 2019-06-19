Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ученые из университета Купера в США сообщили о новой угрозе для посетителей пляжей. Их доклад опубликован в журнале Ученые из университета Купера в США сообщили о новой угрозе для посетителей пляжей. Их доклад опубликован в журнале Annals of Internal Medicine.

Речь идет о смертельно опасных бактериях Vibrio vulnificus, которые могут попадать в организм людей как через морепродукты, так и через открытые раны во время купания.

В рамках исследования ученые обнаружили, что из-за глобального потепления ареал обитания этих бактерий смещается на север, поскольку они обитают в водах с температурой выше 13 градусов Цельсия.

Отмечается, что в большинстве случаев бактерия не вызывает серьезных проблем со здоровьем, но в некоторых ситуациях провоцирует развитие некротическего фасциита, который может привести к ампутации конечности или смерти человека.