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РИА Новости

Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей

Вчера, 18:30
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© Depositphotos / olly18Девушка читает на пляже
Девушка читает на пляже
© Depositphotos / olly18
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Ученые из университета Купера в США сообщили о новой угрозе для посетителей пляжей. Их доклад опубликован в журнале Annals of Internal Medicine.
Речь идет о смертельно опасных бактериях Vibrio vulnificus, которые могут попадать в организм людей как через морепродукты, так и через открытые раны во время купания.
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В рамках исследования ученые обнаружили, что из-за глобального потепления ареал обитания этих бактерий смещается на север, поскольку они обитают в водах с температурой выше 13 градусов Цельсия.
Отмечается, что в большинстве случаев бактерия не вызывает серьезных проблем со здоровьем, но в некоторых ситуациях провоцирует развитие некротическего фасциита, который может привести к ампутации конечности или смерти человека.
В статье указывается, что повышенному риску подвергаются люди с ослабленной иммунной системой.
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