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РИА Новости

В ОБСЕ рассчитывают на согласование нового перемирия в Донбассе

Вчера, 18:20
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МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик надеется, что новое, "хлебное" перемирие в Донбассе будет согласовано на очередном заседании контактной группы 2 июля или к этой дате.
"Я хотел бы вам сказать, надеюсь, что мы его достигнем (согласования текста "хлебного" перемирия - ред.) в следующий раз или до следующего раза", - заявил Сайдик в среду журналистам в Минске.
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"Я хотел бы вам сказать, надеюсь, что мы его достигнем (согласования текста "хлебного" перемирия - ред.) в следующий раз или до следующего раза", - заявил Сайдик в среду журналистам в Минске.
Он выразил надежду, что участники контактной группы смогут найти общий язык по этому важному вопросу.
Контактная группа по Донбассу в среду на заседании в Минске не смогла согласовать новое перемирие и дату отвода сил в Станице Луганской, несмотря на заинтересованность сторон.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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