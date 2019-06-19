В ОБСЕ рассчитывают на согласование нового перемирия в Донбассе

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик надеется, что новое, "хлебное" перемирие в Донбассе будет согласовано на очередном заседании контактной группы 2 июля или к этой дате.
"Я хотел бы вам сказать, надеюсь, что мы его достигнем (согласования текста "хлебного" перемирия - ред.) в следующий раз или до следующего раза", - заявил Сайдик в среду журналистам в Минске.
"Я хотел бы вам сказать, надеюсь, что мы его достигнем (согласования текста "хлебного" перемирия - ред.) в следующий раз или до следующего раза", - заявил Сайдик в среду журналистам в Минске.
Он выразил надежду, что участники контактной группы смогут найти общий язык по этому важному вопросу.
Контактная группа по Донбассу в среду на заседании в Минске не смогла согласовать новое перемирие и дату отвода сил в Станице Луганской, несмотря на заинтересованность сторон.