В ОБСЕ рассчитывают на согласование нового перемирия в Донбассе

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик надеется, что новое, "хлебное" перемирие в Донбассе будет согласовано на очередном заседании контактной группы 2 июля или к этой дате.

"Я хотел бы вам сказать, надеюсь, что мы его достигнем (согласования текста "хлебного" перемирия - ред.) в следующий раз или до следующего раза", - заявил Сайдик в среду журналистам в Минске.

"Я хотел бы вам сказать, надеюсь, что мы его достигнем (согласования текста "хлебного" перемирия - ред.) в следующий раз или до следующего раза", - заявил Сайдик в среду журналистам в Минске.

Он выразил надежду, что участники контактной группы смогут найти общий язык по этому важному вопросу.