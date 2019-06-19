Лишь 2% россиян хорошо знают о нацпроектах, выяснил ВЦИОМ

Гендир Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров во время пресс-конференции на тему: "Семь дней до президентских выборов" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 12 марта 2018

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Каждый третий россиянин (34%) слышал о национальных проектах, разработанных правительством РФ в 2018 году, при этом хорошо о проектах знают 2% опрошенных, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на третьем форуме социальных инноваций регионов.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что сейчас с ними знакомы только 44%, только 7% понимают, что они из себя представляют. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у россиян пока нет понимания, что такое национальные проекты.

По словам Федорова, каждый третий опрошенный (34%) сказали, что что-то слышали о нацпроектах 2018 года, из них лишь 2% сказали, что хорошо знают о них, им эта тема действительно интересна, они готовы узнавать больше. Остальные 32% только что-то слышали о нацпроектах, "иногда просто словосочетание, иногда просто слышали о том, что их кто-то придумал".

При этом около 51% россиян считают правильным выделять на развитие приоритетных сфер государства дополнительные средства.

"На прямой вопрос, а нужно ли вообще выделять какие-то государству приоритетные сферы и концентрировать средства для того, чтобы их усовершенствовать, реформировать, продвинуть, каждый второй (51%) говорят "да, это правильно, это надо делать". И это мнение доминирует во всех возрастных группах, даже в самой молодой, казалось бы, самой далекой, невовлеченной, даже здесь 45% считают, что это нужно делать, это правильно", - рассказал Федоров на сессии, посвященной масс-медиа как индикатору и инструменту развития социальной политики.

Само словосочетание "национальные проекты" слышали 41% опрошенных, сказал Федоров.

"Напомню, что в наш лексикон понятие "национальные проекты" вошло несколько раньше - в 2007 году, так что в этих 41%, уверен, определенная часть - это те, кто помнят про национальные проекты первого поколения, если так можно сказать, но не информированы еще о текущих нацпроектах, которые только объявлены и которые только начинают реализовываться", - добавил он.

Как отметил Федоров, 41% россиян вообще не попадалась информация о нацпроектах, 40% регулярно о ней узнают, еще 14% что-то слышали об этой теме, но редко, при этом почти две трети опрошенных (62%) хотели бы получать такого рода информацию.