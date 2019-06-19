Житель Самары получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство девочки

Ранее следствие сообщало, что вечером 20 июля 2018 года девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения, после чего ее брат вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь девочку искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО "Лиза Алерт". Тело ребенка с признаками удушения и травмой головы обнаружили утром 21 июля в Советском районе Самары. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний местный житель, который проживал в соседнем доме от потерпевшей, позже ему предъявили обвинение. Самарский районный суд арестовал обвиняемого на два месяца до 24 сентября.