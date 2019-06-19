Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T18:17Z
https://ria.ru/20190619/1555710711.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Житель Самары получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство девочки

Вчера, 18:17
886
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Житель Самары Николай Захаров получил 20 лет колонии строгого режима за изнасилование и убийство семилетней девочки, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее следствие сообщало, что вечером 20 июля 2018 года девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения, после чего ее брат вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь девочку искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО "Лиза Алерт". Тело ребенка с признаками удушения и травмой головы обнаружили утром 21 июля в Советском районе Самары. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний местный житель, который проживал в соседнем доме от потерпевшей, позже ему предъявили обвинение. Самарский районный суд арестовал обвиняемого на два месяца до 24 сентября.
Дмитрий Баласов, обвиняемый в серии изнасилований, нападений и одном убийстве, на заседании суда в Екатеринбурге
3 июня, 09:28
На Урале обвиняемый в изнасилованиях и убийстве получил пожизненный срок
Также сообщалось, что мужчина дал признательные показания, рассказав, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал тело на заброшенном стадионе. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУМВД по региону, в течение трех суток были опрошены жильцы домов, работники автостоянок, торговых и общественных организаций в радиусе километра от места происшествия, с 20 камер наружного наблюдения были изъяты видеозаписи.
"Приговором суда Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
15001130
Обсудить 0
СамараПроисшествия
Рекомендуем
В Москве проводят проверку после смерти подростка от удара током
РИА
Новости
В Петербурге сгорели пять автомобилей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
Лента
новостей
Сибирская отшельница Агафья Лыкова
Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться на время пуска ракеты
Суд вынес приговор двум полковникам по делу о взятках в академии Генштаба
В Сочи один человек погиб из-за вылетевшего на остановку автомобиля
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
В Подмосковье двух несовершеннолетних подозревают в ранении полицейского
Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным в Великом Новгороде. 15 июня 2017
Отец рожденного во время прямой линии ребенка рассказал о жизни сына
В ОБСЕ рассчитывают на согласование нового перемирия в Донбассе
Скотленд-Ярд
В Британии впервые вынесли приговор за изготовление оружия на 3D-принтере
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
Лента новостейМолния