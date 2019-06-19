Житель Самары получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство девочки

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Житель Самары Николай Захаров получил 20 лет колонии строгого режима за изнасилование и убийство семилетней девочки, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее следствие сообщало, что вечером 20 июля 2018 года девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения, после чего ее брат вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь девочку искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО "Лиза Алерт". Тело ребенка с признаками удушения и травмой головы обнаружили утром 21 июля в Советском районе Самары. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний местный житель, который проживал в соседнем доме от потерпевшей, позже ему предъявили обвинение. Самарский районный суд арестовал обвиняемого на два месяца до 24 сентября.
Также сообщалось, что мужчина дал признательные показания, рассказав, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал тело на заброшенном стадионе. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУМВД по региону, в течение трех суток были опрошены жильцы домов, работники автостоянок, торговых и общественных организаций в радиусе километра от места происшествия, с 20 камер наружного наблюдения были изъяты видеозаписи.
"Приговором суда Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.