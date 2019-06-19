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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

В КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань

Вчера, 18:16
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань
В КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 19 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в среду дан старт строительству двух малых Красногорских ГЭС на реке Кубань, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Инстаграм.
Планируется, что малые ГЭС будут введены в эксплуатацию в 2021-2022 годах.
Как отметил Темрезов, строительство гидроэлектростанций позволит сбалансировать выработку и потребление электроэнергии, их ввод в строй будет способствовать решению проблем энергозависимости и энергобезопасности республики, развитию местного малого и среднего бизнеса. Кроме того, проект важен и с социальной точки зрения: это сотни новых рабочих мест и дополнительные налоговые поступления в бюджет.
Новый гидротехнический проект, добавил глава КЧР, является результатом многолетних эффективных партнерских отношений между республикой и ПАО "Русгидро".
Как отметили в пресс-службе "Русгидро", глава которой Николай Шульгинов вместе с Рашидом Темрезовым принял участие в церемонии начала строительства, мощность каждой МГЭС составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 83,8 миллиона кВт.ч.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава республики Рашид Темрезов дал старт строительству двух малых Красногорских ГЭС на реке Кубань
Глава республики Рашид Темрезов дал старт строительству двух малых Красногорских ГЭС на реке Кубань
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава республики Рашид Темрезов дал старт строительству двух малых Красногорских ГЭС на реке Кубань
"Русгидро" планирует ввести новые объекты в эксплуатацию в 2021–2022 годах. Новые ГЭС будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это позволит снять сезонные ограничения ее мощности и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению.
В результате работы Красногорских МГЭС будет оптимизирован водный режим Кубани, что позволит увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях каскада Кубанских ГЭС на 230 миллионов кВт.ч ежегодно, добавили в пресс-службе.
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Карачаево-Черкесская республикаЭкономика
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