В КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР В КЧР началось строительство двух малых ГЭС на реке Кубань

ЧЕРКЕССК, 19 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в среду дан старт строительству двух малых Красногорских ГЭС на реке Кубань, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Инстаграм.

Планируется, что малые ГЭС будут введены в эксплуатацию в 2021-2022 годах.

Как отметил Темрезов, строительство гидроэлектростанций позволит сбалансировать выработку и потребление электроэнергии, их ввод в строй будет способствовать решению проблем энергозависимости и энергобезопасности республики, развитию местного малого и среднего бизнеса. Кроме того, проект важен и с социальной точки зрения: это сотни новых рабочих мест и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Новый гидротехнический проект, добавил глава КЧР, является результатом многолетних эффективных партнерских отношений между республикой и ПАО "Русгидро".

Как отметили в пресс-службе "Русгидро", глава которой Николай Шульгинов вместе с Рашидом Темрезовым принял участие в церемонии начала строительства, мощность каждой МГЭС составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 83,8 миллиона кВт.ч.

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава республики Рашид Темрезов дал старт строительству двух малых Красногорских ГЭС на реке Кубань © Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава республики Рашид Темрезов дал старт строительству двух малых Красногорских ГЭС на реке Кубань

"Русгидро" планирует ввести новые объекты в эксплуатацию в 2021–2022 годах. Новые ГЭС будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это позволит снять сезонные ограничения ее мощности и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению.