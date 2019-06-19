"Газпром" готов реализовать соцпроекты в Волгоградской области

Тверские власти будут сотрудничать с Газпромом по газификации и соцпроектам Власти Тверской области настроены на конструктивное сотрудничество с ООО "Газпром межрегионгаз", в том числе по реализации новых проектов газификации и строительства социально значимых объектов по программе "Газпром детям".