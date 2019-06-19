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РИА Новости
Волгоградская область

"Газпром" готов реализовать соцпроекты в Волгоградской области

Вчера, 18:16
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ВОЛГОГРАД, 19 июн - РИА Новости. Компания "Газпром" подтвердила готовность реализовать проекты на территории Волгоградской области в рамках программы "Газпром - детям", сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером взаимодействие региона с компанией и ее структурными подразделениями. Как сообщает администрация, погашение задолженности населения за газ идёт в плановом порядке, при этом нет ее прироста. Стороны уделили внимание старту нового этапа газификации - на данный момент уровень газификации области составляет 87,7%, за последние 5 лет построено 105 газопроводов, 172 газовые котельные.
Тверь. Архивное фото
8 июня 2016, 19:43
Тверские власти будут сотрудничать с Газпромом по газификации и соцпроектамВласти Тверской области настроены на конструктивное сотрудничество с ООО "Газпром межрегионгаз", в том числе по реализации новых проектов газификации и строительства социально значимых объектов по программе "Газпром детям".
"Также в ходе встречи обсуждалось создание в муниципальных образованиях области инфраструктуры для массового и детского спорта. ПАО "Газпром" подтверждена готовность к реализации социально значимых проектов в рамках программы "Газпром — детям"", - говорится в сообщении обладминистрации.
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Волгоградская областьАндрей БочаровГазпромВолгоградВолгоградская областьЭкономика
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