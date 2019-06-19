Отец рожденного во время прямой линии ребенка рассказал о жизни сына

УФА, 19 июн - РИА Новости. Двухлетний Миша из Уфы, с рождением которого его родителей в прямом эфире поздравил президент РФ Владимир Путин, растет спортивным мальчиком и может стать футболистом, рассказал РИА Новости отец ребенка Артем Сухарев.

О рождении мальчика вся страна узнала во время прямой линии с президентом 15 июня 2017 года во время включения из уфимского перинатального центра. В кадр попал мужчина, у которого за 20 минут до включения родился сын. Президент поздравил Артема и его супругу Кристину с рождением второго ребенка и пожелал семье счастья.

"Мише 15 июня исполнилось 2 года. Он уже хорошо подрос, очень шустрый и озорной ребенок. Быстро бегает, хорошо пинает футбольный мяч, думаем, будет футболистом", - рассказал Артём о сыне.

По его словам, ребенок не ходит в детский сад, и пока родители на работе, с ним нянчатся бабушки и дедушки.

"Когда сын вырастет, мы ему покажем все публикации про него. Надеемся, что его известность даст ему стимул проявить себя", - надеются родители Миши.