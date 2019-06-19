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РИА Новости

Отец рожденного во время прямой линии ребенка рассказал о жизни сына

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТрансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным" в Великом Новгороде. 15 июня 2017
Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным в Великом Новгороде. 15 июня 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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УФА, 19 июн - РИА Новости. Двухлетний Миша из Уфы, с рождением которого его родителей в прямом эфире поздравил президент РФ Владимир Путин, растет спортивным мальчиком и может стать футболистом, рассказал РИА Новости отец ребенка Артем Сухарев.
О рождении мальчика вся страна узнала во время прямой линии с президентом 15 июня 2017 года во время включения из уфимского перинатального центра. В кадр попал мужчина, у которого за 20 минут до включения родился сын. Президент поздравил Артема и его супругу Кристину с рождением второго ребенка и пожелал семье счастья.
"Мише 15 июня исполнилось 2 года. Он уже хорошо подрос, очень шустрый и озорной ребенок. Быстро бегает, хорошо пинает футбольный мяч, думаем, будет футболистом", - рассказал Артём о сыне.
По его словам, ребенок не ходит в детский сад, и пока родители на работе, с ним нянчатся бабушки и дедушки.
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"Когда сын вырастет, мы ему покажем все публикации про него. Надеемся, что его известность даст ему стимул проявить себя", - надеются родители Миши.
Трансляция очередной прямой линии с президентом начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
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"Прямая линия" с Путиным - 2017Владимир ПутинРоссияОбщество
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