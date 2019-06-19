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РИА Новости
Культура

Хабенский и Исакова сыграют главные роли в фильме Меликян "Троица"

Вчера, 18:11
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма "Собибор" в кинотеатре "Москва"
Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Константин Хабенский и Виктория Исакова сыграют главные роли в новом фильме Анны Меликян "Троица" о любовном треугольнике, рассказала режиссер во вторник.
"Тема сегодня очень востребована - это тема семьи, мужчина, женщина, новая любовь. Вопрос, который меня волнует, что должен делать человек? Пойти за новой любовью или сохранить семью?" - рассказала режиссер на защите проектов, претендующих на господдержку, в Минкультуры.
Актер и режиссер Константин Хабенский
15 мая, 03:03
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Режиссер отметила, что вдохновением для нее послужило советское кино, в частности "Осенний марафон" Георгия Данелия.
"Камера будет сфокусирована только на героях. Главные роли супружеской пары сыграют Константин Хабенский и Виктория Исакова. Кастинг на роль второй женщины еще идет", - добавила Меликян.
Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
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КультураВиктория ИсаковаКонстантин Хабенский
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