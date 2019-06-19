Комедия "Загадочное убийство" бьет рекорды по просмотрам на Netflix

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. За три дня комедия "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях набрала рекордные для Netflix 30 миллионов просмотров, За три дня комедия "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях набрала рекордные для Netflix 30 миллионов просмотров, сообщает Deadline.

Только за три дня выходных фильм набрал 30 миллионов просмотров. До этого похожих результатов удалось достичь только триллеру "Птичий короб", который за первую неделю посмотрело 45 миллионов человек. Netflix надеется на то, что "Загадочное убийство" побьет этот рекорд.

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨



30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days - the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide. — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) 18 июня 2019 г.

Полицейский из Нью-Йорка (Адам Сэндлер) и его жена (Дженнифер Энистон) отправляются в отпуск. В самолете они знакомятся с Чарльзом (Люк Эванс), который приглашает их к себе на яхту, где происходит загадочное убийство. Под подозрение, разумеется, попадают главные герои.

Комедия вышла на Netflix 14 июня во всем мире.