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РИА Новости
Культура

Комедия "Загадочное убийство" бьет рекорды по просмотрам на Netflix

Вчера, 23:55
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© Endgame Entertainment (2019)Кадр из фильма "Загадочное убийство"
Кадр из фильма Загадочное убийство
© Endgame Entertainment (2019)
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. За три дня комедия "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях набрала рекордные для Netflix 30 миллионов просмотров, сообщает Deadline.
Только за три дня выходных фильм набрал 30 миллионов просмотров. До этого похожих результатов удалось достичь только триллеру "Птичий короб", который за первую неделю посмотрело 45 миллионов человек. Netflix надеется на то, что "Загадочное убийство" побьет этот рекорд.
Полицейский из Нью-Йорка (Адам Сэндлер) и его жена (Дженнифер Энистон) отправляются в отпуск. В самолете они знакомятся с Чарльзом (Люк Эванс), который приглашает их к себе на яхту, где происходит загадочное убийство. Под подозрение, разумеется, попадают главные герои.
Комедия вышла на Netflix 14 июня во всем мире.
"Загадочное убийство" - вторая совместная работа Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон. В 2011 году актеры снялись в романтической комедии "Притворись моей женой". Фильм принес создателям 214,9 миллионов долларов, при первоначальном бюджете в 80 миллионов.
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