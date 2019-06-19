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РИА Новости

Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Украина готова рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами в регионе, заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма.
"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности", — цитирует Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.
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Впервые призыв снять экономическую блокаду Донбасса прозвучал на заседании контактной группы шестого июня. После этого идею Кучмы скептически оценил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, снятие блокады должно быть связано с предоставлением ДНР и ЛНР особого статуса и закрепления этого в конституции.
В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выразил мнение, что снятие блокады на территории Донбасса может стать первым шагом к мирному урегулированию ситуации в регионе.
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После слов Кучмы Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело. Поводом для этого, по мнению ведомства, стали призывы "возобновить торговлю с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество".
Позднее возле здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса, а бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады региона нет.
В ноябре 2014 года с неподконтрольной территории Донбасса вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.
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