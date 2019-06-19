Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Украина готова рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами в регионе, заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности", — цитирует Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook

Впервые призыв снять экономическую блокаду Донбасса прозвучал на заседании контактной группы шестого июня. После этого идею Кучмы скептически оценил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, снятие блокады должно быть связано с предоставлением ДНР и ЛНР особого статуса и закрепления этого в конституции.

В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выразил мнение, что снятие блокады на территории Донбасса может стать первым шагом к мирному урегулированию ситуации в регионе.

После слов Кучмы Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело. Поводом для этого, по мнению ведомства, стали призывы "возобновить торговлю с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество".

Позднее возле здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса, а бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады региона нет.