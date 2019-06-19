Россия получила от Британии приглашение на конференцию по свободе СМИ

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия получила приглашение на готовящуюся МИД Британии конференцию по свободе СМИ, хотела бы принять в ней участие, но решение об этом пока не принято, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Соединенном Королевстве.

Великобритания 10-11 июля проведет международную конференцию по вопросам свободы СМИ, которая будет организована при поддержке правительства Канады. Ожидается, что в конференции примут участие ведущие эксперты и правозащитники в области СМИ, однако точный перечень участников пока не оглашен.

"Мы получили соответствующее приглашение от британской стороны и хотели бы принять участие в работе конференции. Россия уделяет повышенное внимание этим вопросам, внося существенный вклад в международные усилия по обеспечению свободы распространения информации", - сказал журналистам пресс-секретарь.

Он отметил, что у посольства практически нет никакой информации о конференции и говорить об уровне российского представительства пока рано.

"Несмотря на сжатые сроки у нас практически отсутствует информация об этом форуме. Организаторы до сих пор не раскрыли свои планы относительно состава участников, обсуждаемых вопросов, принятия итогового документа. Нет окончательной ясности и по вопросу об участии в конференции журналистов и активистов гражданского общества… Решение об уровне российского участия будет приниматься с учетом этих обстоятельств. Мероприятия такого уровня готовятся иначе", - сказал дипломат.