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РИА Новости

Россия получила от Британии приглашение на конференцию по свободе СМИ

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТабличка на здании российского посольства в Лондоне
Табличка на здании российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Табличка на здании российского посольства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия получила приглашение на готовящуюся МИД Британии конференцию по свободе СМИ, хотела бы принять в ней участие, но решение об этом пока не принято, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Соединенном Королевстве.
Великобритания 10-11 июля проведет международную конференцию по вопросам свободы СМИ, которая будет организована при поддержке правительства Канады. Ожидается, что в конференции примут участие ведущие эксперты и правозащитники в области СМИ, однако точный перечень участников пока не оглашен.
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"Мы получили соответствующее приглашение от британской стороны и хотели бы принять участие в работе конференции. Россия уделяет повышенное внимание этим вопросам, внося существенный вклад в международные усилия по обеспечению свободы распространения информации", - сказал журналистам пресс-секретарь.
Он отметил, что у посольства практически нет никакой информации о конференции и говорить об уровне российского представительства пока рано.
"Несмотря на сжатые сроки у нас практически отсутствует информация об этом форуме. Организаторы до сих пор не раскрыли свои планы относительно состава участников, обсуждаемых вопросов, принятия итогового документа. Нет окончательной ясности и по вопросу об участии в конференции журналистов и активистов гражданского общества… Решение об уровне российского участия будет приниматься с учетом этих обстоятельств. Мероприятия такого уровня готовятся иначе", - сказал дипломат.
По его словам, в данной ситуации крайне трудно подготовить работу на конференции российских представителей с тем, чтобы они могли выработать какие-то конструктивные решения.
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