Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T18:01Z
https://ria.ru/20190619/1555710097.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

Вчера, 18:01
608
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 16:40 в Красносельском районе на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Партизана Германа произошло столкновение автомобилей "Лада Приора", "Хундай солярис" и маршрутного автобуса. Травмы средней степени тяжести получили водители "Лады" и "Хундай", взрослый и несовершеннолетний пассажиры иномарки", - сказано в сообщении.
В маршрутном автобусе пострадавших нет. Проводится проверка.
Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
Вчера, 13:05
Прокуратура проверит владельца автобуса, попавшего в ДТП на Кубани
000202
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
В Петербурге сгорели пять автомобилей
РИА
Новости
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 рассказало, какую информацию ждет от российской стороны
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
Лента
новостей
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД заявил об отсутствии доказательств российской вины в деле MH17
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
Следствие по MH17 готово предоставить суду все необходимые материалы
Валерия Лутковская
Зеленский назначил представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу
Здание Государственной Думы РФ
Комитеты ГД направят запросы по правоприменению статей 228 и 303 УК
Кадр из фильма Мстители. Финал
"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия будет содействовать в установлении истины о крушении MH17
В Москве проводят проверку после смерти подростка от удара током
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
В Сочи один человек погиб из-за вылетевшего на остановку автомобиля
Девушка читает на пляже
Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
Лента новостейМолния