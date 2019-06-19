В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 16:40 в Красносельском районе на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Партизана Германа произошло столкновение автомобилей "Лада Приора", "Хундай солярис" и маршрутного автобуса. Травмы средней степени тяжести получили водители "Лады" и "Хундай", взрослый и несовершеннолетний пассажиры иномарки", - сказано в сообщении.
В маршрутном автобусе пострадавших нет. Проводится проверка.