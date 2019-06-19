Ведущие артисты театра "Современник" примут участие в марафоне чтения

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Алена Бабенко и другие ведущие актеры театра "Современник" прочитают отрывки из современной русской прозы в рамках десятидневного марафона, который пройдет с 20 по 30 июня на Другой сцене театра.

"Наш театр все-таки называется "Современник", поэтому мы следим за литературными новинками, пытаемся искать свое. Когда мы с "Редакцией Елены Шубиной" решили провести этот марафон чтения, то оказалось, что у нас под каждую книгу есть особенный актер", - рассказала РИА Новости заведующая литературной части театра Евгения Кузнецова.

Актриса Татьяна Лялина, сыгравшая главную роль в экранизации книги Алексея Иванова "Ненастье", прочитает отрывок из этого романа. Театр "Современник" первым поставил спектакль по роману Евгения Водолазкина "Соловьев и Ларионов" - актеры Шамиль Хаматов и Максим Разуваев, которые играют главные роли в этой постановке, прочитают отрывки из книги. Чулпан Хаматова почитает из романа Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза". Также в марафоне примут участие Алена Бабенко и Сергей Гармаш.

"На каждой читке будет присутствовать автор книги – Елена Чижова, Гузель Яхина, Григорий Служитель, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов. У зрителей будет возможность задать вопросы писателям.

"Мне кажется, это важный проект, потому что хочется понять, о чем современная литература, на что она направлена, в какую болевую точку человека", - сказала Кузнецова.